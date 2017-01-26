نصحت "إدارة مكافحة الإرهاب" الإسرائيلية رعاياها في شبه جزيرة سيناء المصرية، بمغادرة المنطقة، محذرة من تهديد بهجوم وشيك.

وكثيرا ما يجري تحذير السياح الإسرائيليين من مخاطر في سيناء، لكن التحذير من "المستوى الأول" الذي أصدرته "إدارة مكافحة الإرهاب" هو أشد تحذير لها. ووصفت الإدارة التهديد بأنه "مرتفع للغاية وملموس". وأضاف البيان: "تحذر الإدارة من احتمال وقوع هجمات ضد مواقع سياحية في منطقة سيناء في القريب العاجل".

* إدانات دولية لتوسّع إسرائيل في الاستيطان

ودانت الأمم المتحدة، المبادرات الاسرائيلية الأخيرة لتسريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه "الأعمال الأحادية" عقبة لحل الدولتين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "يرى الأمين العام (أنطونيو غوتيريس) أن لا بديل من حل الدولتين". وأضاف: "في هذا الصدد، أي قرار أحادي قد يشكل عقبة لهدف قيام دولتين يقلق الأمين العام بشدة".

وأكد المتحدث، أن موقف الأمم المتحدة من بناء مساكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية "لم يتغير".

وتابع: "نعتبر ذلك ضمن فئة الأعمال الأحادية. على الجانبين أن يجريا مفاوضات بنوايا حسنة لتحقيق هدف الدولتين إسرائيل وفلسطين.. دولتان لشعبين". وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان غير شرعي ويلحق ضرراً بعملية السلام.

وأعلنت إسرائيل، خطة لبناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة في أهم إعلان من هذا النوع منذ سنوات.

وبعد تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب مهامه، أعطت حكومة بنيامين نتانياهو الضوء الأخضر، يوم الأحد، لبناء 566 وحدة سكنية في مستوطنات في القدس الشرقية.

* الاتحاد الأوروبي: التوسع الإسرائيلي "يقوض السلام"

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي: إن خطة إسرائيل لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة تقوض بشكل خطير احتمالات السلام مع الفلسطينيين".

وأكدت إدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، أن "خطط إسرائيل تتحدى اعتراضات دولية"، محذرة من أن هذه الخطط "تقوض على نحو خطير احتمالات حل عملي يقوم على دولتين".

وأضافت: "مما يؤسف له أن إسرائيل تمضي قدماً في هذه السياسة على الرغم من القلق الدولي الجدي المستمر والاعتراضات التي أثيرت بشكل متواصل على جميع المستويات".

* الاحتلال يهدم مرآباً للسيارات جنوب الأقصى

وهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مرآباً للسيارات في حي الثوري جنوب المسجد الأقصى، يعود لعائلة جمال عمرو، خبير الاستيطان، والأكاديمي في جامعة بير زيت شمال رام الله، وسط الضفة الغربية.

وقال عمرو في حديث صحافي: إن قوات كبيرة من جنود الاحتلال برفقة طواقم من بلديته في القدس حاصرت منزل العائلة في الحي، وداهمت بآلياتها الضخمة ساحة البيت الرئيسية، بعد أن أرغمت زوجة شقيقه المريضة على فتح البوابة، وباشرت دون سابق إنذار عملية الهدم التي سوت المرآب بالأرض".

والمبنى قديم جداً كان قد شيّد في عام 1936، وتبلغ مساحته 24 متراً مربعاً فقط، ويعد من أقدم المباني في حي الثوري، وقد أعيد ترميمه في العام 2006.

* الاحتلال يقصف موقعاً للمقاومة في غزة بقذيفتين

الى ذلك، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن "مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت، بقذيفتين نقطة رصد تتبع للمقاومة شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة". ولم يبلغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وزعم الاحتلال، أن القصف جاء رداً على إطلاق نار من أسلحة خفيفة على قوة إسرائيلية قبالة المنطقة المستهدفة.

* قائد صهيوني: زمن الانتصارات الحاسمة والسريعة انتهى

رأى رئيس مركز أبحاث الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، الجنرال المتقاعد عاموس يدلين، رأى أنّ مشكلة "إسرائيل" تكمن في أنّها تتواجد بين تطلعات متباينة جدا وطموحات عالية المستوى وصعبة التحقيق والمنال.

وتابع قائلا في كلمته التي ألقاها بافتتاح المؤتمر السنوي للمركز أنّ الجمهور الإسرائيلي ما زال يتوقع أن ينتصر جيشه على أيّ عدو خلال ثلاث ساعات أو على الأكثر ثلاثة أيّام، وأنّ الانتصار سيكون حاسما، فيما سيرفع العدو العلم الأبيض، ويقوم العالم برّمته بالتصفيق للجيش الإسرائيليّ.