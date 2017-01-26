أعلنت الداخلية السعودية، توقيف 16 شخصا، 3 سعوديين و13 باكستانيا، على خلفية قضية تفجير انتحاريين نفسيهما خلال عملية للشرطة في مدينة جدة الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، إن الانتحاريين هما، خالد غازي حسين السرواني (سعودي)، وهو ارهابي تابع لجماعة داعش الارهابية، وقد شارك في عدة عمليات في المملكة، والثاني يدعى نادي مرزوق خلف المضياني عنزي (سعودي).

وأشارت إلى أن القوات الأمنية عثرت خلال المداهمة، السبت الماضي، على قنابل يدوية ومواد كيميائية تستخدم في صنع الأسلحة، ورشاشين ومسدس وأسلحة ومواد أخرى. وقالت الوزارة إن 16 شخصا أوقفوا "حتى الآن" على ذمة هذه القضية.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تفكيك خليتين "إرهابيتين" مرتبطتين بـ "داعش" تضم كل منهما أربعة أشخاص، أعدت أحداهما لاستهداف مباراة كرة قدم في مدينة جدة.

وذكرت السلطات أن أعضاء هاتين الخليتين وبينهم باكستانيان وسوري وسوادني، أوقفوا جميعهم.

* كاتبة سعودية: تيار الصحوة أعاد المملكة 100 عام للخلف

من جهة أخرى، شنت الكاتبة “هيلة المشوح” هجوما على ما يسمى تيار الصحوة المحافظ بالمملكة، مشيرة إلى أنه السبب وراء إعادة المملكة مئة عام إلى الخلف، مستدلة على ما تقوله بأن هذا التيار له باع طويل في فرض نمط حياة المواطنين السعوديين خلال العقود الماضية، وكان سببًا في عزلة السعوديين وتقوقعهم.

وقالت “المشوح” في مقال لها تحت عنوان “شغب إيديولوجيا الصحوة” بصحيفة “عكاظ”، إن المملكة مرت بنصف قرن كانت خلاله ليست في المستوى اللائق من التقدم والحياة الطبيعية، وذلك لوجود متغيرات وتحولات اجتماعية لم تكن على المستوى الذي يواكب العالم.

* تصريحات نائب أردني تثير غضب السعوديين

وأثارت تصريحات النائب الأردني أحمد الصفدي، الذي هاجم فيها دول الخليج (الفارسي)، غضب مغردين سعوديين اتهموه بـ"نكران الجميل".

وقال الصفدي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إن تصريحات قاضي القضاة المستقيل، أحمد هليّل، التي طالب فيها دول الخليج (الفارسي) بتقديم المساعدة المالية للأردن، غير مقبولة.

وأدلى الصفدي بتصريحات في جلسة مصوّرة، قائلا: "أنا ضد اللي حكى فيه أحمد هليل، قسما بالله العظيم ناكل تراب ولا نحكي بهاي الطريقة". وأضاف: "الله يلعن أبوهم مين ماكانوا يكونوا"، في إشارة إلى دول الخليج ( الفارسي).

وتابع: "السعودية احنا حاميين حدودها، شو مستفيدين منها، نحكي بصراحة".

وبحسب النائب أحمد الصفدي، فإنه لو حصل في الأردن أمر سيئ، ستسقط دول الخليج ( الفارسي) في غضون أيام.

ناشطون سعوديون اعتبروا تصريحات أحمد الصفدي مسيئة بحق حكومات الخليج ( الفارسي )، ويجب محاسبته عليها.

* الجبير: لم نقم بأي عمل عدواني ضد ايران

وعاد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بعد فترة من الصيام الى اطلاق تخرصاته المعادية لايران، والتي اشتهر بها منذ اليوم الاول لتصديه منصب وزارة الخارجية في المملكة.

وادعى الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت، الثلاثاء، في الرياض، أن السعودية لم تقم بأي عمل عدواني تجاه إيران، وإذا أرادت طهران عودة العلاقات عليها أن تُغير من سياستها الحالية، وفقا لزعمه.

كما زعم الجبير إن العدوان السعودي على اليمن، والذي وصفه بالتدخل للتقليل من حجم الكارثة، كان بناء على طلب من الحكومة الشرعية (الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي) لمنع مجموعة انقلابية موالية لإيران وحزب الله من السيطرة على البلاد بحسب تعبيره.

وتناسى الجبير، ما قامت به المملكة وما تقوم به لحد الان من دعم الارهابيين والتكفيريين اعلاميا ولوجستيا في سوريا، واصفا الدعم الاستشاري الذي تقوم بها ايران بطلب من الحكومة الشرعية السورية، جرائم حرب بحسب استدلاله الخاوي.