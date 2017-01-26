تمكنت القوات اليمنية المشتركة، من تطهير عدد من التباب المحاذية لجبل حلبان بسلسلة جبال يام بنهم.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم، مقتل وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية تطهير عدد من التباب المحاذية لجبل حلبان بسلسلة يام الجبلية المطلة على مفرق الجوف.

وأشار المصدر إلى أن مجاميع المرتزقة شنت زحفاً لاستعادة المواقع التي خسروها، وفشلت رغم الإسناد الجوي لطيران العدوان.

وكانت القوات اليمنية قد تمكنت في الأيام الماضية من استعادة السيطرة على أغلب المواقع بسلسلة جبال يام.

وفي تعز، صدت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفاً لمرتزقة العدوان باتجاه التبة السوداء والعماير في جهة الأربعين بعصيفرة استمر منذ الفجر حتى الظهيرة، قتل وجرح خلاله عدد من المرتزقة.

وتم تدمير طقم للمرتزقة يحمل معدل 23 خلال زحفهم باتجاه عصيفرة.

وكانت وحدات من الجيش واللجان قد هاجمت مواقع للمرتزقة بصحراء عسيلان وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي نجران قنصت القوات اليمنية 3 من مرتزقة الجيش السعودي في موقع الطلعة. وفي مأرب تم تدمير آلية للمرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح. وشن طيران العدوان السعودي غارة على المحجر في مديرية المخا في تعز.

كما شن طيران العدوان السعودي غارة على مندبة وغارتان على منطقة شعير في باقم بصعدة و 5 غارات على منطقة الهجر بمديرية عسيلان بشبوة و7 غارات متتالية على معسكر السواد جنوب العاصمة صنعاء.

* تدمير آلية عسكرية للمرتزقة بمأرب

وعلى صعيد متصل، دمرت القوات اليمنية المشتركة،آلية عسكرية للمرتزقة في منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمأرب.

وأكد مصدر عسكري لقناة العالم، إستهداف آلية عسكرية للمرتزقة بأطراف منطقة المخدرة بصاروخ حراري ما أدى لإحتراقها ومقتل من كانوا على متنها.

* إسقاط طائرة أباتشي تابعة لقوى العدوان بتعز

وفي الأثناء، تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من اسقاط طائرة أباتشي تابعة لقوى العدوان في منطقة ذباب بتعز.

مصدر عسكري اكد لـ مراسل قناة العالم عن اسقاط طائرة أباتشي تابعة لقوى العدوان في الساحل الغربي قبالة الجديد في أطراف ذباب. وتشهد منطقة ذباب معارك عنيفة بين ابطال الجيش واللجان الشعبية من جهه وبين مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي من جهة اخرى.

* القوات اليمنية تصد هجومين للمرتزقة على المخا

كما تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، من صد هجومين كبيرين لميليشيات الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي على مدينة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال قيادي ميداني في تصريح لقناة العالم: نؤكد للجميع.. مدينة المخا تحت سيطرة الجيش واللجان ولم تطأها قدم غاز، ومايتناقله عنها اعلام العدوان ومنافقيه خبر كاذب كما ان المعارك تبعد عن المدينة اكثر من عشرة كيلومتر جنوبآ بتجاه الحريقة.

من جهة اخرى نقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر عسكري في مدينة المخا أن "اللجان الشعبية والجيش اليمني تمكنوا من صد هجومين لميلشيات هادي المدعومة بقوات العدوان السعودي، وأبعدتهم عن المدينة أكثر من 8 كم بعد أن كانوا قد وصلوا إلى جولة الميناء وسيطروا عليها عدة ساعات".

وأوضح المصدر أن "ميليشيات هادي حشدت مئات الجنود والمسلحين من مختلف الجنسيات بينهم إماراتيون وسودانيون وتم إسنادهم بطائرات "إف-16" ومروحيات الأباتشي والزوارق الحربية".

كما أشار المصدر إلى أن مرتزقة العدوان "قاموا بقطع طريق المخا ـ تعز ونفذوا عملية التفاف على قوات اللجان الشعبية والجيش اليمني، كما أن الزوارق الحربية قامت بعملية إنزال ثلاث مجموعات على بعد 2 كم و5 كم شرق الميناء في منطقة الخضراء".

وأوضح المصدر أن المواجهات أسفرت عن سقوط أكثر من 80 قتيلا وجريحا من الجانبين، لافتا إلى أن "طيران العدوان السعودي شن أكثر من 200 غارة خلال الـ48 ساعة الماضية مساندة لميلشيات هادي ومرتزقة العدوان".

وقال المصدر "تلك القوات لم تصمد سوى ساعات فقط، وتم صد الهجوم، في حين تجري استعدادات لخوض مواجهات جديدة في منطقتي "الكدحة وواحجة"، حيث تتمركز تلك القوات".

كما قتل واصيب عشرات المرتزقة اثر استهداف معسكرهم بصاروخ باليستي في باب المندب بمحافظة تعز، فيما قتل 4 من المرتزقة واصيب 14 آخرون جراء استهداف تجمعاتهم في موقع الشبكة في تعز.