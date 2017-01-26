بغداد/نافع الكعبي - شهدت العاصمة العراقية، الاربعاء تفجيرات إرهابية، أعنفها تفجير استهدف المواطنين المتبضعين في منطقة الشورجة وسط بغداد، أسفرت عن سقوط ضحايا، بين شهيد وجريح، في حين تصدت جحافل الحشد الشعبي لهجمات مسلحة شنها تنظيم (داعش) شرق صلاح الدين، في وقت أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، عن تحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم (داعش) بشكل كامل، فيما دعا القوات الأمنية المشتركة إلى التحرك بسرعة لتحرير الجانب الأيمن للمدينة.

وذكر مصدر في الشرطة العراقية لوكالة كل العراق[أين] ان سيارة ملغومة انفجرت ظهر الاربعاء، في منطقة الشورجة وسط العاصمة اسفرت عن استشهاد واصابة العشرات.

وقال المصدر: إن التفجير أدى أيضاً الى تدمير عدد من السيارات والحاق أضرار بالمحال التجارية القريبة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن القوات الامنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت سيارات الاسعاف الجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي.

وفي الأثناء، أفاد مصدر في الشرطة، بأن شخصين أصيبا بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن عبوة ناسفة انفجرت، بالقرب من مقهى شعبي في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة.

* الحشد الشعبي يُحبط هجمات لـ (داعش) شرق صلاح الدين

أكد القيادي في الحشد الشعبي عدي الخدران، الاربعاء، انه تم احباط هجمات مسلحة شنها تنظيم (داعش) شرق صلاح الدين.

وقال الخدران في حديث للسومرية نيوز: إن تنظيم داعش شن هجمات على عدة نقاط المرابطة الأمنية للحشد العشائري في تل كصيبة والمناطق القريبة منها شرق صلاح الدين، تم احباطها وقتل عدد من مسلحي التنظيم وتدمير ثلاثة مركبات له من قبل الطيران الحربي.

وأضاف الخدران: إن الأوضاع في تل كصيبة وبقية المناطق تحت السيطرة، مشيرا الى انه يجري الان عمليات تحري وتمشيط لتعقب فلول تنظيم داعش التي هربت إلى التلال القريبة من كصيبة ومحيطها.

وتنشط في بعض مناطق صلاح الدين خلايا لتنظيم (داعش) تشن بين الحين والآخر هجمات ضد المناطق المحررة.

* الحشد يستأنف عملياته شمال الشرقاط

وفي سياق موازٍ، أستأنفت قوات الحشد الشعبي، عملياتها لليوم الثاني لتطهير محور شمال قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد، أن قوات الحشد الشعبي وباسناد الشرطة الاتحادية تستأنف عملياتها لليوم الثاني من عمليات تطهير مناطق شمال وشمال شرق الشرقاط.

وأشار الى ان اللواء 20 واللواء 12 للحشد وبمساندة الشرطة الاتحادية تستكمل عملياتها العسكرية لاحكام السيطرة على ما تبقى من القرى والمناطق ضمن محور عمليات طريق بغداد الموصل.

* العبادي يعلن تحرير الجانب الأيسر للموصل بالكامل

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن حيدر العبادي قال خلال مؤتمر صحفي عقده، في بغداد أبث لكم بشرى تحرير الجانب الأيسر من مدينة الموصل بشكل كامل، وهذا لم يكن يتحقق لولا بطولة قواتنا ووحدة العراقيين جميعا.

وأضاف العبادي: أدعو هؤلاء الأبطال إلى التحرك بسرعة لتحرير باقي محافظة نينوى وبالأخص الجانب الأيمن للموصل.

من جهته، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول فيما يخص العمليات العسكرية في قادمون يا نينوى بالمرحلة الثانية ما زالت القطاعات مستمرة بعملية تحرير ما تبقى من الساحل الأيسر.

وأضاف المتحدث: إن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة واللواء الثالث من الفرقة الأولى واللواء 71 من الفرقة 15 اقتحمت آخر معاقل عناصر التنظيم الإرهابي في منطقة الرشيدية وبيسان، فيما تمت السيطرة وتحرير الجزء الشمالي من منطقة الرشيدية.

بدوره، أكد الفريق عبد الأمير يارالله قائد عملية (قادمون يا نينوى) أن القوات العراقية بدأت الإعداد لهجوم على الجزء الغربي من الموصل.

ونقلت قناة (الموصلية)، الثلاثاء، تصريحه بأن قواته تعد لعملية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة، لدعم عملية استعادة الضفة اليمنى من المدينة على الجانب الغربي من نهر دجلة.

* التحالف الدولي: بغداد مَنْ تحدد بدء تحرير أيمن الموصل

من جانبه، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي ضد عصابات داعش الارهابية، جون دوريان، عن جاهزية خطط استعادة الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال دوريان في تصريح صحفي: إن الحكومة العراقية هي من تحدد موعد بدء عملية استعادة الجانب الأيمن من الموصل، مضيفاً أن الخطط المعدة لتحرير الجانب الأيمن جاهزة.

وأكد دوريان أن من الصعب التكهن بسير عملية تحرير الجانب الأيمن لكننا واثقون من النتائج، مشددا على أن الجيش العراقي يحقق تقدماً كبيراً ويحافظ على أمن المدنيين وثمة تنسيقا عاليا بين التحالف الدولي والقوات العراقية وسنستمر في ذلك.

وتابع دوريان سنواصل قصف مواقع داعش في الجانب الأيمن واستهداف مصادر تمويله، مشيراً الى توجيه أكثر من 10 آلاف قنبلة على مراكز داعش.

وذكر المتحدث باسم التحالف الدولي أن داعش يقوم بتصفية عناصره الهاربين من القتال، لافتاً الى تخصيص 25 مليون دولار لكل من يبلغ عن مكان تواجد زعيم عصابات داعش، أبو بكر البغدادي.

* واشنطن تهنئ بتحرير أيسر الموصل

من جانبها، هنأت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، العراق بتحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم (داعش)، مشيدة بحرص القوات العراقية على تقليل الخسائر بأرواح المدنيين، فيما أكدت استمرارها بدعم العراق حتى تحرير كامل أراضيه.

وقالت السفارة الأميركية ببغداد في بيان: تهنئ الولايات المتحدة الأميركية العراق بتحرير الجانب الشرقي من مدينة الموصل وتحيي شجاعة وتضحيات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والبيشمركة وجميع تشكيلات قوات الأمن العراقية الذين قاتلوا تنظيم داعش بكل بسالة، وكذلك تشيد بحرصهم على تقليل الخسائر بأرواح المدنين.

وأضافت: إن الولايات المتحدة تود أن تعرب عن استمرارها بدعم العراق حتى يحرر كامل أراضيه من هذه العصابة الإرهابية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، الثلاثاء، عن تحرير الجانب الأيسر لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم (داعش) بشكل كامل، فيما دعا القوات الأمنية المشتركة إلى التحرك بسرعة لتحرير الجانب الأيمن للمدينة.

* (داعش) يعبث بطرق وادي عكاب غربي الموصل

أفاد مصدر محلي في نينوى، الأربعاء، بأن (داعش) عبث بطرق وادي عكاب غربي الموصل ورحل عشرات الأسر قسريا وسط شكوك بان التنظيم يحاول تحويل المنطقة إلى مقر يتحصن به.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن التنظيم دفع بآليات حفر كبيرة إلى منطقة وادي عكاب غرب الموصل وبدأت بالعمل على العبث بالطرق وإنشاء معرقلات لمرور المركبات وسواتر ترابية عالية.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن داعش رحل قسريا عشرات العوائل من منازلها من وادي عكاب وسط شكوك بان ما يفعله التنظيم جاء لتحويلها إلى منطقة يتحصن بها اذا ما انطلقت عمليات تحرير غرب الموصل.

* انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الرمادي

من جانب آخر، افاد مصدر في شرطة محافظة الانبار، الاربعاء، بأن سيارة مفخخة انفجرت وسط مدينة الرمادي.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق قرب دائرة النفط في شارع 17 وسط الرمادي، لنفجرت صباح الاربعاء، بعد كشفها ووصول فريق من الجهد الهندسي لتفكيكها، من دون وقوع اية خسائر بشرية.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على الرمادي بعد تحريرها نهاية عام 2015 الماضي من تنظيم (داعش)، فيما تواصل تلك القوات تطهير المناطق المحررة فيها من الألغام والعبوات الناسفة وبعض الجيوب.

* مقتل دواعش بضمنهم قيادي بـالتنظيم جنوب غربي كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، بأن قيادياً بتنظيم (داعش) وثلاثة عناصر من التنظيم قتلوا بقصف جوي جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قصف، مواقع داعش في ناحية الرشاد (35كم جنوب غربي كركوك)، وتسبب عنها مقتل ابو عمر الجوالي وهو قيادي ومسؤول الناحية في التنظيم ومقتل ثلاثة من عناصره.

* معصوم يلتقي السفير الأمريكي في العراق

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الأربعاء، أن الانتصارات المتحققة على (داعش) تساعد الأسرة الدولية على التخلص من خطر (الإرهاب)، فيما جدد السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيليمان حرص حكومة بلاده على دعم العراق في جهده العسكري وتوفير متطلبات النازحين وعودتهم.

وقال مكتب معصوم في بيان: إن الرئيس معصوم التقى، سفير الولايات المتحدة في بغداد دوغلاس سيليمان، مبينا أن الطرفين أكدا أن الانتصارات المتحققة في الموصل تسهل القضاء نهائيا على داعش وتساعد في الوصول الى الاستقرار المنشود وعودة جميع النازحين الى بيوتهم.

وأعرب معصوم، بحسب البيان، عن شكر العراق لما يتلقاه من إسناد من قبل الولايات المتحدة والتحالف الدولي والأصدقاء في مجال محاربة الإرهاب، مشيرا الى أن الانتصارات المتحققة على داعش تساعد عموم الأسرة الدولية على التخلص من خطر الإرهاب وتمدده.

ومن جانبه أكد السفير حرص حكومة بلاده على تقديم الدعم والإسناد للعراق لجهده العسكري والقتالي وتوفير المتطلبات اللازمة للنازحين وعودتهم.

وكان السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، الأحد (22 كانون الثاني 2017)، أن الاتفاقية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق ستبقى نافذة وفاعلة خلال الإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل على تفعيل بقية الجوانب في الاتفاقية وليس الجانب الأمني فقط.

* ترامب يأمر بوقف منح (الفيزا) من العراق ودول أخرى

كشف مساعدون بالكونغرس وخبراء في الهجرة، أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب سيوقع، الاربعاء، عدة أوامر تنفيذية، تقيِّد الهجرة من سوريا وست دول أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المساعدون والخبراء المطلعون على الأمر، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إنه بالإضافة إلى سوريا يتوقع أن تقيد أوامر ترامب مؤقتاً دخول معظم اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

كما سيوقف أمر آخر إصدارَ تأشيرات للمواطنين من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

وقالت صحيفة (واشنطن بوست) وشبكة (سي إن إن): إن الرئيس الاميركي سيتحدث، الاربعاء، إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي المكلفين الهجرة، ويوقع في هذه المناسبة مراسيم حول اللاجئين والأمن الوطني.

وكتب ترامب في تغريدة مساء الثلاثاء، يوم عظيم غداً حول الأمن الوطني. من بين أمور عديدة، سنبني الجدار.

ويرجح أن تشمل القيود حظراً يمتد لعدة شهور على قبول اللاجئين من كل الدول، لحين أن تشدد وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قواعد الفحص والتحري.



