  • الخميس ٢٧ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الخميس , يناير 26, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185772 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 19:17 الاقسام: عربيات  
تقرير للإسكوا عن الظلم في دول عربية
مُنِع التداول به بضغط من الكيان الصهيوني ودول خليجية

تقرير للإسكوا عن الظلم في دول عربية

أفادت قناة الميادين انها حصلت على تقرير أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) حول الظلم في العالم العربي مُنع التداول به بضغط من (إسرائيل) ودول خليجية وعربية، بينها السعودية والبحرين.

تقرير الإسكوا الممنوع يحذّر من (ثورات دموية) في العالم العربي إذا استمرت حالات القمع، ويشير إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدل والتنمية دون وأد الفتنة الطائفية التي تشكّل تهديداً وجودياً للعالم العربي.
وأشار التقرير إلى أنّ غالبية الدول العربية ابتُليت بالاستبداد والفساد وتهميش الصالح العام، ويرى أنه لا بدّ من عقد اجتماعي جديد يحقق قدراً من العدل في العالم العربي، كما أنه يشير إلى أنّ فئات كثيرة في العالم العربي تعاني من انتقاص حقها في المشاركة بالسلطة، مضيفاً: إن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية.
وذكر التقرير أن هناك دولاً كالإمارات والبحرين تجرّد مواطنيها من جنسياتهم في مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويلفت إلى أن المنطقة العربية تضم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.
تقرير الإسكوا الممنوع قال: إن النخب العربية الحاكمة تعيش (حالة قلق) جرّاء غياب الشرعية ما يدفعها إلى المبالغة في القمع.
وتناول التقرير جرائم (إسرائيل) التي ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، فقال: إن من أسوأ جرائم (إسرائيل) ممارستها سياسة التمييز المنهجي بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى حصر الظلم الواقع على الفلسطينيين بما جرى عام 1967 وما تبعه هو ظلم في ذاته.
ورأى تقرير الإسكوا أن قرار التقسيم منح (اسرائيل) أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية، مشيراً إلى أنها احتلت نصف مساحة الدولة الفلسطينية وطردت الفلسطينيين من قراهم ومنعتهم من العودة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/الميادين
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0707 sec