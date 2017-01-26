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رقم الخبر: 185771 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 19:10 الاقسام: محليات  
تخت روانجي يؤكد توفر ارادة جادة لتعزيز العلاقات بين ايران وصربيا
خلال استقباله مساعد الخارجية الصربي بطهران

تخت روانجي يؤكد توفر ارادة جادة لتعزيز العلاقات بين ايران وصربيا

أكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الاوروبية والاميركية مجيد تخت روانجي، وجود ارادة جادة لتعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وصربيا.

وخلال استقباله في طهران الثلاثاء، مساعد وزير خارجية صربيا غوران الكسيج، اشار تخت روانجي الى مسار العلاقات بين ايران وصربيا، لافتا الى العلاقات الودية القائمة بين طهران وبلغراد ووجود ارادة جادة لتنمية وترسيخ العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.
ونوه مساعد الخارجية الايرانية للشؤون الاوروبية والاميركية الى امكانيات ايران على مختلف الاصعدة الاقتصادية والتجارية والنفط والغاز، مؤكدا استعدادها لتمتين وتعزيز الروابط الاقتصادية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، ودعا الى تعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في البلدين، وأيضاً تنمية التعاون الثقافي والسياحي بين ايران وصربيا.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الصربي في هذا اللقاء: إن بلغراد تولي اهمية فائقة للعلاقات مع طهران، وتعتقد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تضطلع بدور بناء ورئيسي في مجال التطورات الاقليمية والدولية وخاصة العالم الاسلامي.
كما اكد غوران الكسيج استعداد صربيا لترسيخ العلاقات مع ايران في شتى الاصعدة بما فيها الاقتصادية والتقنية والسياحية.
وتناول الجانبان كذلك التطورات في منطقتي الشرق الاوسط وجنوب شرق اوروبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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