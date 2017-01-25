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رقم الخبر: 185769 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 18:44 الاقسام: محليات  
السماح للعراقيين بدخول ايران مع مركباتهم الخاصة

السماح للعراقيين بدخول ايران مع مركباتهم الخاصة

كشف مسؤول العلاقات العامة في القنصلية الايرانية بمحافظة البصرة في العراق، عن امكانية دخول المواطنين العراقيين الى ايران عبر منفذ مهران الحدودي المحاذي لمحافظة واسط بمركباتهم الخاصة، مشيراً ان الايام المقبلة ستشهد السماح للعجلات بالدخول عبر منفذ الشلامجة الحدودي.

وقال محمد اسماعيل، الاربعاء، في تصريح لوسائل اعلام محلية تابعته (ارنا) ان اتفاقا متبادلا جرى بين العراق وايران يقضي بالسماح للعراقيين الدخول برفقة مركباتهم الى ايران لمدة لا تزيد عن شهر واحد بجواز دخول صادر من مديريات الكمارك في بغداد والمحافظات يجدد شهريا ، فضلا عن قيام مديريات المرور بالحجز على المركبة لتلافي قيام مالكهما ببيعها في ايران.

واضاف اسماعيل، ان هذا القرار يسمح ايضا للايرانيين الدخول برفقة مركباتهم الى العراق الا ان الوضع الامني غير المستقر في العراق حال دون ذلك.

وأشار الى انه على صاحب المركبة امتلاك اجازة سوق دولية صادرة من بغداد حصرا وان يدفع رسوم تأمين مقدارها 300 دولار سنويا.

ولفت مسؤول العلاقات العامة في القنصلية الايرانية بمحافظة البصرة في العراق، الى ان الايام المقبلة ستشهد السماح للعجلات بالدخول عبر منفذ شلامجة الحدودي.

 

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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