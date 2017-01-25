قال المرجع الديني آية الله حسين نوري همداني أن التحولات التي تشهدها الولايات المتحدة الأميركية وخاصة تلك التي وقعت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة تبين بوضوح أن هذا البلد بدأ ينهار من الداخل.

واشار اثناء تدريسه للبحث الخارج في مدينة قم المقدسة يوم الأربعاء الى أن طريقة التصدي للمتظاهرين وتفشي الفساد دليل على أن السياسيين الأميركيين الذين يزعمون انهم يديرون العالم، عاجزون عن ادارة بلادهم وسيأتي اليوم الذي تنهار فيه الولايات المتحدة كما انهار الاتحاد السوفيتي.

ودعا الى الاهتمام بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية التي ستبدأ في الأسبوع القادم، وفيما اشار الى أهمية الاعتماد على مصادر وثروات البلاد الداخلية اعتبر أن الاعتماد على الخارج خيانة للبلاد،لان الخارج طالما سعى الى توجيه ضربة للثورة ونظام الجمهورية الاسلامية.



