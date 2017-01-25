وقال محمد مسعود زاهديان، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش ملتقى رؤساء شرطة مكافحة المخدرات يوم الاربعاء، ان دور ايران العالمي في مجال مكافحة المخدرات لامثيل له لذلك فان وزارة الخارجية باعتبارها المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد تمهد الارضية المشتركة بين الشرطة الايرانية وبلدان العالم.

واضاف، ان وزارة الخارجية تعين ضباط اتصال في مختلف بلدان العالم كممثلين عن الشرطة فيها حيث تتم متابعة مكافحة المخدرات وادارة الشؤون المرتبطة.

وتابع: ان ضباط الاتصال متواجدون في افغانستان وباكستان ايضا كما ان هناك دائرة عامة في مكافحة المخدرات والتي تتابع هذا الموضوع.

ولفت زاهديان الى ان وزارة الخارجية باعتبارها المسؤولة عن شؤون ايران في الامم المتحدة حول مكافحة الجريمة تتابع موضوع اقامة العلاقات مع البلدان، منوها الى ان الدعم المالي الدولي حيال ايران مايزال مجهولا لحد الآن.



