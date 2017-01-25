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رقم الخبر: 185766 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: محليات  
السفارة الايرانية في باكستان تعزي بضحايا تفجير باراتيشنار

السفارة الايرانية في باكستان تعزي بضحايا تفجير باراتيشنار

أصدرت السفارة الايرانية في اسلام آباد بيانا أعربت فيه عن أسفها لوقوع جريمة مدينة باراتشينار الارهابية، معزية الحكومة والشعب الباكستاني بوفاة عدد من الابرياء جراء الحادث الاليم.

وأعربت السفارة الايرانية في باكستان عن أسفها الشديد لمقتل 25 شخصا واصابة نحو 90 آخرين من المدنيين الابرياء، وعبرت عن مواساتها للحكومة والشعب الباكستاني لهذا الحادث الأليم، سائلة الله جل وعلا أن يمنَّ على ذوي ضحايا الجريمة النكراء الصبر والسلوان، وللجرحى الشفاء العاجل.
وقتل ما لايقل عن 25 شخصا وجرح العشرات خلال الانفجار الذي وقع الاحد الماضي في سوق للخضار بمدينة باراتشينار التي تقع في شمال غرب باكستان، وقد أعلنت جماعة عسكر جنجوي مسؤوليتها عن تنفيذ الجريمة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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