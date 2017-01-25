وأعربت السفارة الايرانية في باكستان عن أسفها الشديد لمقتل 25 شخصا واصابة نحو 90 آخرين من المدنيين الابرياء، وعبرت عن مواساتها للحكومة والشعب الباكستاني لهذا الحادث الأليم، سائلة الله جل وعلا أن يمنَّ على ذوي ضحايا الجريمة النكراء الصبر والسلوان، وللجرحى الشفاء العاجل.

وقتل ما لايقل عن 25 شخصا وجرح العشرات خلال الانفجار الذي وقع الاحد الماضي في سوق للخضار بمدينة باراتشينار التي تقع في شمال غرب باكستان، وقد أعلنت جماعة عسكر جنجوي مسؤوليتها عن تنفيذ الجريمة.



