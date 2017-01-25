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|رقم الخبر: 185765
|تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017
|الوقت: 18:19
|الاقسام: محليات
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بمشاركة الوفد البرلماني الايراني
عقد اجتماعات اللجنة السياسية لاتحاد البرلمانات الاسلامية
أقيم الاجتماع الخامس للجنة السياسية والعلاقات الخارجية والاجتماع الخامس للجنة الشؤون الثقافية – القانونية وحوار الحضارات والاديان لاتحاد برلمانات الدول الاسلامية بمشاركة اعضاء الوفد البرلماني الايراني في باماكو عاصمة مالي.
وقد شارك في الاجتماعات كاظم جلالي عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية رئيس مركز بحوث مجلس الشورى الاسلامي ومعصومة آقابور عليشاهي النائب في مجلس الشورى الاسلامي.
وتضم اللجنة السياسية في هذه الدورة كلا من ايران وموريتانيا وفلسطين والمغرب والامارات واندونيسيا وجمهورية آذربايجان وتركيا وتشاد ساحل العاج ومالي واوغندا.
كما تضم لجنة الشؤون الثقافية – القانونية وحوار الحضارات والاديان كلا من ايران ومصر وسلطنة عمان وسورية وليبيا وجمهورية آذربايجان وافغانستان وتركيا وساحل العاج وجزر القمر ومالي ونيجيريا.
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