وقد شارك في الاجتماعات كاظم جلالي عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية رئيس مركز بحوث مجلس الشورى الاسلامي ومعصومة آقابور عليشاهي النائب في مجلس الشورى الاسلامي.

وتضم اللجنة السياسية في هذه الدورة كلا من ايران وموريتانيا وفلسطين والمغرب والامارات واندونيسيا وجمهورية آذربايجان وتركيا وتشاد ساحل العاج ومالي واوغندا.

كما تضم لجنة الشؤون الثقافية – القانونية وحوار الحضارات والاديان كلا من ايران ومصر وسلطنة عمان وسورية وليبيا وجمهورية آذربايجان وافغانستان وتركيا وساحل العاج وجزر القمر ومالي ونيجيريا.



