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رقم الخبر: 185764 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: محليات  
مسؤول برلماني: القدرات الصاروخية أدت الى تغيير التوازن لصالح ايران

مسؤول برلماني: القدرات الصاروخية أدت الى تغيير التوازن لصالح ايران

اكد عضو لجنة الامن القومي في مجلس الشورى الاسلامي "مجتبى ذوالنور" ان ايران استطاعت من خلال قدراتها الصاروخية تغيير التوازن لصالحها وان تزيد من سقف الثمن الذي سيدفعه العدو جراء هجومه المحتمل.

وأشار ذو النور الى قدرات ايران الصاروخية في المنطقة والعالم وقال: ان قدرات ايران الصاروخية قد ادت الى ان نتمتع بقوة التفاوض والمساومة في العالم ... ولأننا نمتلك القدرات العسكرية  فان زعماء امريكا ليس بامكانهم مهاجمة ايران، مبينا ان  القدرات الصاروخية تلعب الدور الرئيسي في هذا السياق.
واضاف في تصريح لموقع "عصر ايران" : اذا كان بلد يتمتع بطاقات عسكرية كبيرة  فان بامكانه ان يزيد من المخاطر المحدقة بالاعداء و ان يحقق حالة الردع.
واضاف: اليوم نمتلك طاقات صاروخية ودفاعية ملحوظة وان شعبنا يرى ان رؤساء جمهورية امريكا يتكلمون دوما بشان الخيارات المطروحة ومهاجمة ايران عسكريا ، انهم يتكلمون فقط, وذلك بسبب انهم يعلمون مستوى قدراتنا ..
واضاف: يجب الحفاظ على هذه القدرات وتعزيزها  حتى لايطمع العدو بمهاجمة البلاد عسكريا.
واردف بالقول: ان قدراتنا الصاروخية قد أدت الى ان نتمتع بقوة التفاوض والمساومة في العالم وبسبب هذه القوة انهم  مرغمون بأن يأخذوا  بنظر الاعتبار وجهات نظر البلاد كلما زاد دورنا في المعادلات الاقليمية والدولية  فان قدراتنا  ستبقى ومصالحنا الوطنية ستتحقق.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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