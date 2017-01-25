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رقم الخبر: 185762 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 18:05 الاقسام: دوليات  
ست سفن للناتو تتابع "كوزنيتسوف" في المانش

ست سفن للناتو تتابع "كوزنيتسوف" في المانش

انتشرت 6 سفن حربية تعود لـ5 بلدان أطلسية في مضيق المانش لترقب عبور مجموعة سفن حربية روسية تتقدمها حاملة "كوزنيتسوف" في طريقها من سوريا إلى قاعدتها في سيفيرومورسك الروسية.

وضمت مجموعة الأطلسي حاملة مروحيات وفرقاطة بريطانيتين، إضافة إلى سفينة حراسة هولندية وناقلة ألمانية وسفينة نرويجية وأخرى برتغالية. ودخلت مجموعة السفن الروسية مياه المانش في الـ24 من الشهر الجاري وتضم في قوامها إضافة إلى حاملة "كوزنيتسوف"،  طراد "بطرس الأكبر" الذري الثقيل، وسفينة الإنزال "ألكسندر شابالين" الكبيرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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