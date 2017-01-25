ست سفن للناتو تتابع "كوزنيتسوف" في المانش انتشرت 6 سفن حربية تعود لـ5 بلدان أطلسية في مضيق المانش لترقب عبور مجموعة سفن حربية روسية تتقدمها حاملة "كوزنيتسوف" في طريقها من سوريا إلى قاعدتها في سيفيرومورسك الروسية.