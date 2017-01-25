قال مكتب المدعي العام في ألمانيا إن نحو 200 شرطي فتشوا عشرات المنازل في ست ولايات يوم الأربعاء في إطار تحقيق يتعلق بجماعة يمينية متطرفة يشتبه في تخطيطها لشن هجمات تستهدف الشرطة واليهود وطالبي اللجوء.

بلجيكا تحتجز 7 بعد مداهمات أمنية في بروكسل

وأضاف المكتب أن المداهمات التي نفذت في الصباح الباكر شملت تفتيش منازل ستة أشخاص يشتبه في تأسيسهم للجماعة الجديدة ومنزل شخص سابع يعتقد أنه سهل للجماعة الحصول على إمدادات.

وقال المكتب في بيان إن "الهدف من إجراءات التفتيش التي جرت يوم الأربعاء كان الحصول على مزيد من الأدلة على التشكيل الفعلي لجماعة رسمية بالإضافة إلى الأفعال الإجرامية المخطط لها والمزمعة وأي أدوات محتملة."

ولم ترد أي تفاصيل عن اعتقالات. ولم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام على الفور.

وذكر المكتب أن المشتبه بهم تواصلوا بقدر كبير عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ويعتقد أنهم بدأوا التخطيط لشن هجمات مسلحة في ربيع 2016.

ولم يذكر مكتب المدعي العام اسم الجماعة لكن وسائل إعلام ألمانية قالت إن المداهمات استهدفت أعضاء جماعة تسمى (رايسبورجر) أو مواطني الرايخ.

ولا تعترف الجماعة بالدولة الألمانية الحديثة كدولة شرعية ولا تزال تعتبر حكم (الرايخ الألماني) قائما رغم هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

في سياق آخر قال الادعاء البلجيكي: إن السلطات احتجزت سبعة أشخاص يوم الأربعاء لاستجوابهم بعد حملات تفتيش لمنازل فيما يرتبط بتحقيقات لمكافحة الإرهاب في بروكسل.

وأصدر الادعاء الاتحادي بيانا قال فيه "التحقيق يتصل بمسألة احتمال عودة مقاتلي سوريا."

وتركزت الحملات على حوالي ثمانية مواقع ولم يكن لها صلة بالهجمات الأخيرة التي شهدتها بروكسل وباريس. ولم يعثر على أي متفجرات أو أسلحة.