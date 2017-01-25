أفادت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بنشر أحدث الصواريخ الباليستية الصينية "DF-41" في مقاطعة هيلونغجيانغ المجاورة لروسيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة مرتبطة بموقف واشنطن.

وأشارت الصحيفة إلى أن صورا لهذه الصواريخ انتشرت الاثنين 23 يناير/كانون الثاني في القطاع الصيني لشبكة الإنترنت. ونقلت الصحيفة عن محلليين عسكريين أن الحديث يدور، على الأرجح، عن كتيبة صواريخ DF-41 الاستراتيجية الثانية التي تسلمها الجيش الصيني مؤخرا.

وتعتقد بعض وسائل الإعلام أن توقيت الكشف عن هذه الصور للصواريخ المنشورة في مثل هذه المنطقة الاستراتيجية (تقع مقاطعة هيلونغجيانغ في أقصى شمال شرق الصين، وعلى الرغم من كونها تحد روسيا في الشمال والشرق، تعد هذه المقاطعة أقرب منطقة صينية من سواحل الولايات المتحدة)، يرتبط بتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي سبق له أن هدد باتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه الصين وطموحاتها لتوسيع حدودها البحرية.

وذكرت "غلوبال تايمز" أن "الولايات المتحدة لا تتحلى بالاحترام اللازم في تعاملها مع القوات المسلحة الصينية، ولفتت إلى دعوات العديد من كبار الضباط الأمريكيين إلى استعراض عضلاتهم لتهديد بكين.

واستطردت الصحيفة قائلة: "القدرات النووية الصينية يجب أن تكون قوية لدرجة لا تتجرأ فيها أي دولة في العالم مع جيشها مهما كانت الظروف على مواجهة الصين، ولكي تكون الصين قادرة على الرد على أي قوات تستفزها.

وكان قد أوضح الخبير العسكري الروسي قسطنطين سيفكوف، رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية في موسكو، أن نشر الصوارخ الباليستية الصينية العابرة للقارات قرب الحدود الروسية، لا يهدد روسيا بأي شكل من الأشكال.

من جانبه قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن بلاده تريد حوارا مع الإدارة الأمريكية الجديدة للتعامل مع الخلافات وتعزيز العلاقات الثنائية استنادا إلى احترام المصالح الأساسية للبلدين مثل مبدأ "صين واحدة".

وأغضب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بكين قبل توليه منصبه حين ألقى بظلال من الشك على مبدأ "صين واحدة" الذي تعترف واشنطن بموجبه بسيادة بكين على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.

وتعتبر الصين أن تايوان إقليم منشق يمكن إخضاعه لسيطرتها بالقوة إذا دعت الحاجة. لكن تايوان لم تظهر أي اهتمام بأن تحكمها بكين.

وخلال حفل استقبال بمناسبة العام القمري الصيني الجديد قال الوزير إن الاتجاه المستقبلي للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة "استقطب اهتماما."

وقال وانغ في تصريحات نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني في وقت متأخر يوم الثلاثاء "نريد إقامة حوار مع الحكومة الأمريكية الجديدة على أساس الالتزام الثابت بمبدأ صين واحدة واحترام المصالح الأساسية لبعضنا البعض."

وأضاف أن الصين ترغب في "تعزيز الثقة المتبادلة وتركيز التعاون وإدارة النزاعات والسيطرة عليها وتشجيع التنمية السليمة للعلاقات الصينية الأمريكية لتحقيق مكاسب أكبر للشعبين."

ومن ناحية أخرى نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية عن السفير الصيني لدى واشنطن تسوي تيانكاي قوله إن الاتجاه العام للتعاون الصيني الأمريكي -رغم أن إدارة ترامب لم تصغ بعد سياسة تجاه الصين- لا يمكن تغييره إذ أنه يمثل "الخيار الصحيح الوحيد" لكل منهما.

وأضاف أن البلدين سيعانيان في حال نشوب أي حرب تجارية.

وقال تسوي: في الوقت الراهن يحتاج الاقتصاد العالمي لمحرك قوي يقود إلى تنمية أقوى ونمو أسرع ولا مفر من أن تقوم الصين والولايات المتحدة بذلك بدلا من أن تتجها إلى حرب تجارية.

*أمريكا ترسل أرفع مسؤول دفاعي إلى تايلاند

وعلى مستوى السياسة الخارجية الامريكية يحضر أرفع مسؤول دفاعي أمريكي يزور تايلاند منذ انقلاب 2014 مناورات عسكرية الشهر المقبل في خطوة أشاد بها الجيش التايلاندي يوم الأربعاء بوصفها مؤشرا على تحسن العلاقات.

وخفضت الولايات المتحدة مشاركتها في مناورات (كوبرا جولد) أكبر تدريبات عسكرية سنوية متعددة الجنسيات تجري في آسيا وذلك ضمن عدة إجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة للضغط على حكومة تايلاند لإعادة العمل بالديمقراطية .