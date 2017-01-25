قالت مصادر في الكونغرس الأمريكي: إن الرئيس دونالد ترمب وقع الأربعاء عددا من الأوامر التنفيذية بشأن وضع قيود على الهجرة إلى الولايات المتحدة بالنسبة للمسلمين من "مناطق بؤر الإرهاب"، وفقا للوصف الذي أطلقه ترمب في حملته الانتخابية.

وقال عدد من المساعدين بالكونغرس وخبراء في مجال الهجرة جرى إطلاعهم على الأمر، إنه من المنتظر أن تشمل أوامر ترمب وضع قيود على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، وبعض حاملي التأشيرات من العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أعلن الثلاثاء أثناء الموجز الصحفي اليومي أنه ستتم دراسة موضوع منع دخول المسلمين لأميركا بالتعاون بين وزارتي الأمن القومي والخارجية عقب تثبيت الكونغرس مرشح ترمب لمنصب وزارة الخارجية ريكس تيلرسون، المرتقب أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف المتحدث أن تيلرسون سينظر في تفعيل هذا التدقيق المشدد للخلفيات أسوة بوزارات أخرى مثل الأمن الوطني، في إشارة إلى وضع نظام صارم للتحقيق في خلفيات القادمين.

وقال ترمب بعد فوزه بالرئاسة: إن خططه ما زالت قائمة بشأن حظر دخول المسلمين الولايات المتحدة، حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن من خلالها الفصل بين "المتطرفين" وغيرهم.

من ناحية أخرى وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار الرئيس دونالد ترمب تعيين الجمهورية نيكي هالي سفيرة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وذلك بأغلبية واسعة جدا بعدما حصلت على دعم عدد كبير من الديمقراطيين.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 96 صوتا مقابل أربعة على تعيين هالي البالغة 45 عاما سفيرة أممية، وهي واحدة من أربع نساء بالفريق الحكومي لترمب الذي يضم 21 عضوا.

ورغم من عدم امتلاكها تجربة دولية، أثارت ابنة المهاجريْن الهنديين إعجاب عدد كبير من أعضاء المعارضة الديمقراطية، بفضل توجه أقل ميلا إلى الانعزالية من سياسة ترمب الذي رفع شعار "أمريكا أولا" كمبدأ لسياسته الخارجية.

وهالي من الجيل الصاعد للقادة الجمهوريين في الولايات المتحدة، وهي حاكمة لولاية كارولاينا الجنوبية المحافظة منذ 2011.

وكانت السفيرة المعينة أدارت ببراعة أزمة سحب علم الكونفدرالية عام 2015 بعد المجزرة العنصرية التي ارتكبها ديلان روف في كنيسة للسود في شارلستون.

وخلال حملة الانتخابات التمهيدية عام 2016، وجهت هالي انتقادات معتدلة لترمب، ودعمت خصمه ماركو روبيو. لكنها لم تقطع الجسور مع ترمب الذي اختارها فور فوزه لمنصب سفيرة أممية.

وحتى الآن، وافق الكونغرس في توافق نسبي على تعيين أربع شخصيات في إدارة ترمب، هم وزير الدفاع جيمس ماتيس (98 صوتا مقابل صوت واحد) ووزير الأمن الداخلي جون كيلي (88 مقابل 11) ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) مايك بومبيو (66 مقابل 32) وهالي.

وكانت لجنة متخصصة بمجلس الشيوخ قد وافقت أمس الثلاثاء أيضا على تعيين جراح الأعصاب المتقاعد بن كارسون وزيرا للإسكان، ليكون الأسود الوحيد بحكومة ترمب، ويفترض أن يبت المجلس بأكمله في هذا التعيين.