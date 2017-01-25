أعلن المدير التنفيذي لبنك (سبه) الايراني ان البنك أجرى منذ تنفيذ الاتفاق النووي عمليات بنكية مع الخارج بلغت قيمتها 4 مليارات و400 مليون دولار، وبذلك فان البنك استعاد 80 بالمئة من النشاط الذي كان يمارسه مع الخارج قبل فرض الحظر الدولي على ايران.

ولفت محمد كاظم جقازردي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، الى أن بنك (سبه) كان في طليعة البنوك الايرانية في مجال العمل على صعيد العملة الصعبة. وأشار الى أنه حتى عام 2006 حيث فرض الحظر على ايران، كانت قيمة تبادل العملة الصعبة للبنك تصل الى 5ر7 مليار دولار، وقد فرض الحظر على ايران من أجل الإخلال بتجارة ايران الخارجية.

وبلغت شدة الحظر على البنك الى درجة أن التبادل البنكي لبعض فروع البنك في الخارج كفرع بريطانيا وصل الى الصفر، بينما انخفض عدد العاملين في الفروع من 40 موظفاً الى عدد أصابع اليد. وتوقع أن يصل التبادل المالي لبنك (سبه) الى 5 مليارات دولار مع نهاية العام الهجري الشمسي الحالي الذي ينتهي في العشرين من شهر آذار/ مارس القادم، وبذلك فان البنك سيستعيد 80 بالمئة من نشاطه الذي كان قبل فرض الحظر.