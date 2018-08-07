يرافق جمع من رجال الأعمال الايرانيين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في جولته الشرق أوروبية التي تبدأ في الثاني عشر من آذار/ مارس القادم وتنتهي في الخامس عشر منه .

ووفقاً للتعميم الذي نشرته غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة ايران، فان رجال الأعمال سيرافقون ظريف الى كرواتيا وهنغاريا وصربيا والبوسنة والهرسك. وينشط رجال الأعمال الايرانيون في مجالات السياحة وصناعة السفن والصناعات الغذائية والخشبية والطاقة والبتروكيماويات والدواء والطب والبنوك والتأمين والمعلومات وتقنيات الاتصالات والبناء وسكك الحديد والسيارات.

وقام ظريف، خلال العام الماضي بجولتين، قادته الأولى الى 4 دول أوروبية، هي: بولندا وفنلندا والسويد وليتوانيا، فيما قادته الأخرى الى 6 دول في أميركا اللاتينية، هي: كوبا ونيكارغوا واكوادور وتشيلي وبوليفيا وفنزويلا، وكان برفقته في كلا الجولتين مجموعة من رجال الأعمال الايرانيين.