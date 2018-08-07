  • الثلاثاء ٢٥ ذی قعده ١٤٣٩
  • الثلاثاء , أغسطس 07, 2018
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185757 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 17:50 الاقسام: اقتصاد  

رجال أعمال يرافقون ظريف في جولته الشرق أوروبية

يرافق جمع من رجال الأعمال الايرانيين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في جولته الشرق أوروبية التي تبدأ في الثاني عشر من آذار/ مارس القادم وتنتهي في الخامس عشر منه .

ووفقاً للتعميم الذي نشرته غرفة تجارة وصناعة ومناجم وزراعة ايران، فان رجال الأعمال سيرافقون ظريف الى كرواتيا وهنغاريا وصربيا والبوسنة والهرسك. وينشط رجال الأعمال الايرانيون في مجالات السياحة وصناعة السفن والصناعات الغذائية والخشبية والطاقة والبتروكيماويات والدواء والطب والبنوك والتأمين والمعلومات وتقنيات الاتصالات والبناء وسكك الحديد والسيارات.

وقام ظريف، خلال العام الماضي بجولتين، قادته الأولى الى 4 دول أوروبية، هي: بولندا وفنلندا والسويد وليتوانيا، فيما قادته الأخرى الى 6 دول في أميركا اللاتينية، هي: كوبا ونيكارغوا واكوادور وتشيلي وبوليفيا وفنزويلا، وكان برفقته في كلا الجولتين مجموعة من رجال الأعمال الايرانيين.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/6347 sec