قال مستشار وزير الاوقاف العماني عبد العزيز العوضي ان اقامة ملتقى الثقافة الاسلامية في ايران يسهم بشكل كبير في ترسيخ وحدة الأمة الاسلامية لان هذه التظاهرة تقلص من المسافات وتعرف البلدان الاسلامية على أحدها الآخر.

وقال العوضي لمراسل ارنا على هامش افتتاح فعاليات مشهد عاصمة الثقافة الاسلامية ان هذا الحدث هو بمثابة جسر اتصال ثقافي واقتصادي واجتماعي وتربوي بين البلدان الاسلامية.

واعتبر انتخاب مشهد عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي لا يشكل ظاهرة جديدة بل ان مشهد استضافت قبل هذا العديد من الملتقيات والمهرجانات المماثلة.

ورأى ان استمرار الحوار الثقافي بين الجامعات الايرانية وجامعة البلدان الاخرى بجانب الحوارات السياسية مهم بالنسبة لتحقيق التنمية الثقافية.

بدوره اشاد المفتي العام في زامبيا اسد الله الغالب بجهود ايران في نشر العقيدة الاسلامية الحقيقية بصفتها منهلا للسلام والاخوة ونبذ العنف؛ قائلا ان ايران تجسد العاصمة الحقيقية للعالم الاسلامي.

واضاف الغالب في تصريح لمراسلة ارنا، على هامش افتتاحية انتخاب مشهد(شمال شرق) عاصمة الثقافة الاسلامية للعام 2017 ، قائلا ان ايران وضعت على سلم برامجها الدعوة للسلام والنصيحة والاخوة.

واثنى المفتي الزامبي بجهود ايران الاسلامية في سياق مكافحة الارهاب ؛ مؤكدا ان الجماعات الارهابية بما فيها بوكوحرام في نيجيريا وحركة الشباب في الصومال خارجة عن دائرة الاسام ولا تمت بصلة لهذا الدين المقدس.

وشدد الغالب على ان الجماعات الارهابية هي من صنيع امريكا والكيان الصهيوني؛ داعيا الدول الاسلامية الى التأسي بالجمهورية الاسلامية في الدفاع عن الاسلام وتقديم صورة ناصعة لهذا الدين الالهي.

من ناحيته اعتبر السفير الاندونيسي في طهران اوكتاوينو عليم الدين، انتخاب مدينة مشهد عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي للعام 2017 ، بانه الانتخاب الافضل والاجراء الانسب.

وفي تصريح ادلى به لمراسلة وكالة ارنا على هامش مراسم انتخاب مدينة مشهد عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي، قال عليم الدين، انه وبعد انتخاب مدينة اصفهان في العام 2006 عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي فقد كان من الطبيعي ان تنتخب مدينة مشهد في العام 2017 عاصمة ثقافية للعالم الاسلامي.

واضاف، ان جميع اعضاء منظمة العلوم والثقافة والتعليم (الايسيسكو) التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي قد رحبوا بهذا الانتخاب ودعموه.

واشار السفير الاندونيسي في طهران الى تصريحات الرئيس روحاني حول مكافحة التطرف وعلى اساس توصية الاسلام للوحدة، قائلا، اننا يمكننا التوحد ليس ضد التطرف فقط، بل ايضا لتغيير صورة الاسلام في العالم وفي مسار الوصول الى السلام.



