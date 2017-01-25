أعلن مساعد الشؤون التجارية في دائرة الصناعة والتجارة والمناجم بمحافظة ايلام (غرب البلاد)، جميل شوهاني، عن تصدير مليار و941 مليوناً و775 ألفاً و774 دولاراً من البضائع عبر حدود مهران الدولية الى العراق.

ولفت شوهاني اليوم الأربعاء، خلال مقابلته مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى ارتفاع حجم صادرات محافظة ايلام وسائر الجمارك نحو 72 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف: انه تم تصدير 503 ملايين و652 ألفاً و740 دولاراً من البضائع عبر حدود مهران، ومليار و438 مليوناً و123 ألفاً و34 دولاراً من سائر الجمارك الى العراق.

واستطرد شوهاني قائلاً: ان حجم الصادرات سجل ارتفاعاً خلال الشهور العشرة الماضية بنسبة 4 بالمئة من محافظة ايلام ونحو 125 بالمئة من سائر الجمارك .وأشار الى انخفاض حجم الصادرات من محافظة ايلام بنسبة 24 بالمئة من حيث الوزن ونموها نحو 64 بالمئة في سائر الجمارك. وقال: ان الصادرات شملت المواد الإنشائية والمنتجات المعدنية والزراعية والبلاستيكية والسيارات وقطع الغيار والمواد البتروكيماوية، مؤكداً ان الإسمنت والمنتجات الزراعة جاءت في المركز الأول بين سائر الصادرات.

الجدير بالذكر أن مدينة مهران الحدودية تبعد 85 كيلومتراً عن جنوب غرب ايلام، وان معبر مهران الحدودي يبعد 11 كيلومتراً عن المدينة.