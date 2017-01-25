أعلنت دائرة التنسيق مع (أوبك) ومؤسسات الطاقة في وزارة النفط الايرانية، ارتفاع صادرات النفط الخام الايراني الى أوروبا في ديسمبر/ كانون الثاني 2016، بنسبة 10 بالمئة على اساس شهري.

وأوضحت الدائرة التابعة لوزارة النفط الايرانية، ان متوسط صادرات النفط الخام الى أوروبا بلغ 767 ألف برميل يومياً في ديسمبر/ كانون الثاني 2016، بارتفاع 10 بالمئة عن الشهر السابق. وذكرت ان صادرات النفط الخام الايراني الى تركيا وايطاليا في الشهر المذكور، سجلت متوسط 190 ألف برميل يومياً، فيما استوردت اسبانيا واليونان 97 الف برميل يومياً.

يشار الى أن عملية تصدير النفط للمشترين الأوروبيين، ومنهم (توتال) الفرنسية و(ريبسول) الإسبانية و(إيني) الايطالية و(هيلنيك بتروليوم) اليونانية وغيرها، استؤنفت بعد سريان الاتفاق النووي المبرم بين ايران ومجموعة (5+1) الدولية.

هذا وأفادت إحصائيات رسمية تركية، بلوغ متوسط استيراد النفط الايراني 126 ألفاً و56 برميلاً يومياً في الشهور الـ11 الأولى من عام 2016.

ونقلت وكالة (ترند)، عن هيئة رقابة سوق الطاقة التركية، أن ايران صدرت واقع 5 ملايين و689 ألفاً و581 طناً من النفط خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ما يعادل متوسط 126 ألفاً و56 برميلاً يومياً.

إلى ذلك، أبرمت شركة (أو.ام.في) النمساوية النفطية، مذكرة تعاون مع شركة دانا انرجي الايرانية (خاصة)، بغية المشاركة المستقبلية بمشاريع تطوير حقول النفط والغاز في ايران.

وجرت مراسم توقيع المذكرة في المكتب الرئيسي لشركة (أو ام في) بفيينا 20 يناير/ كانون الثاني 2017، بين مدير التنقيب والإنتاج بشركة دانا انرجي مصطفى خوئي، وعضو مجلس الإدارة ومسؤول أنشطة المنبع بالشركة النمساوية يوهان بلينيكر.

وتلزم العقود النفطية الجديدة في ايران، الشركات الأجنبية بمشاركة شركات محلية لمزاولة النشاط في قطاع النفط والغاز، حيث تعد (دانا انرجي) من الشركات المحلية المؤهلة من قبل وزارة النفط الايرانية للعمل بمجال التنقيب والانتاج.

وكانت شركة (أو ام في) النمساوية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الايرانية بعد رفع الحظر عن طهران، بهدف إجراء دارسات جدوى على حقول في غرب ايران. وبموجب المذكرة، شرعت (أو ام في) بالدراسة وذلك تحت إشراف إدارة الاستكشافات بشركة النفط الوطنية، ومع إبرامها مذكرة التعاون مع شركة دانا انرجي، باتت الطريق ممهدة لتوسيع نشاطها بصناعة النفط الايرانية.