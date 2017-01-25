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رقم الخبر: 185753 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 17:38 الاقسام: اقتصاد  
بورصة السلع: الصفقات التصديرية تخطت 757 مليون دولار
في 10 أشهر

بورصة السلع: الصفقات التصديرية تخطت 757 مليون دولار

أعلنت بورصة السلع الايرانية، عن تخطي صفقات قاعتها التصديرية حجم 916ر4 مليون طن من السلع بأكثر من 757 مليون دولار في 10 أشهر، خلال فترة 20 مارس/ آذار 2016 - 19 يناير/ كانون الثاني 2017.

وباعت القاعة التصديرية بالفترة المذكورة للأسواق العالمية، 87ر1 مليون طن من خام الحديد بـ58 مليون دولار، و791ر2 مليون طن من القير بقيمة 659 مليون دولار، فضلاً عن 178 ألف طن من الكبريت بـ10 ملايين دولار. كما شملت المبيعات 612ر40 ألف طن من عازل الرطوبة، و3270 طناً من المنتجات الزراعية، و700 طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و75ر17 ألف طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير).

يشار الى أن إجمالي صفقات بورصة السلع في الأشهر الـ10 المذكورة بمختلف أسواقها (الداخلية والتصديرية)، تخطت 28 مليون طن من السلع بقيمة فاقت 650 تريليون ريال، مسجلة نمواً بـ42 بالمئة و87 بالمئة، من ناحية الحجم والسعر على التوالي مقارنة بالفترة المشابهة السابقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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