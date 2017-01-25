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رقم الخبر: 185752 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 17:35 الاقسام: اقتصاد  
وزير الإقتصاد يعلن ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 30%
في عهد حكومة الرئيس روحاني

وزير الإقتصاد يعلن ارتفاع حجم الصادرات بنسبة 30%

أعلن وزير الاقتصاد، علي طيب نيا، ان صادرات ايران قد ارتفعت مؤخراً بنسبة 30 بالمئة وهو مؤشر جيد للغاية، مضيفاً: (لم نشهد حالة مشابهة لهذا النمو في حجم التصدير خلال سنوات ما بعد الثورة الإسلامية).

وأكد طيب نيا، الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، ان حكومة الرئيس حسن روحاني استطاعت في السنوات الثلاث والنصف الماضية أن تطور الاقتصاد الايراني وتحسنه بشكل كبير للغاية، بحيث استطعنا أن نجعل من الاقتصاد الذي كانت نسبة نموه 8ر6 بالمئة سلبياً في عام 2013 اقتصاداً يسير نحو النمو الايجابي والتطور بحيث وصلت نسبت النمو الى 4ر7 بالمئة. مضيفاً: لقد ارتفعت نسبة الصادرات الايرانية في عهد الحكومة الحالية 30 بالمئة ولم تشهد السنوات التي تلت الثورة الاسلامية الايرانية (أي من عام 1979م) نمواً بهذا الشكل.

ونوه طيب نيا ان هذه النسبة من النمو الاقتصادي لم تكن متوقعة في هذا العالم، ما يعني أننا نستطيع أن نحقق نمواً بنسبة 8 بالمئة في العام الايراني القادم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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