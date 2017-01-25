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رقم الخبر: 185751 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 17:32 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبحث سبل التعاون مع سلطنة عمان في المجال الزراعي والسمكي
خلال المعرض الثالث للمنتجات الإيرانية

إيران تبحث سبل التعاون مع سلطنة عمان في المجال الزراعي والسمكي

إجتمع وفد من غرفة التجارة والصناعة بالجمهورية الاسلامية الايرانية، الذي يزور السلطنة حالياً، مع وزير الزراعة والثروة السمكية العماني فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال الوزير العماني: ان هناك علاقات كثيرة قائمة بين البلدين من ضمنها علاقات قائمة على التعاون الاستثماري في مجال الزراعة والثروة السمكية وتبادل الخبرات العلمية والمهنية في هذا الجانب، متمنياً المزيد من أوجه التعاون.

وأعرب الوفد الايراني عن خالص شكره وتقديره للمسؤول العماني، مؤكدين رغبة بلادهم في تعزيز التعاون مع السلطنة، معلنين أن هناك عوامل مشتركة بين البلدين يمكن تطويرها لزيادة توطيد العلاقات وتطوير التبادل التجاري في القطاعات الزراعية والسمكية.

وحضر اللقاء عدد آخر من المسؤولين العمانيين بمن فيهم مدير عام شؤون التخطيط والتطوير منير بن حسين اللواتي، ومدير عام الثروة الحيوانية محمد بن سهيل الشنفري، ومدير عام التسويق والاستثمار الزراعي والحيواني المهندس سليمان بن محمد السالمي.

هذا وتعرض غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة لمدينة ياسوج (محافظة كهكيلوية وبويرأحمد/ غرب البلاد) القدرات والإنجازات الإقتصادية للمحافظة والشركات والمصنعين وأصحاب المشاريع فيها في المعرض الخاص بقدرات إيران بالعاصمة العمانية مسقط.

وفي مقابلة مع مراسل (إرنا)، اليوم الأربعاء، قال رئيس غرفة التجارة للمدينة: ان المشاركة في هذا المعرض تأتي في إطار التعريف بالقدرات المحلية على صعيد المحافظة بما في ذلك في مجال الأعشاب الطبية والمنتجات الزراعية والصناعية وكذلك الحرف اليدوية. وأضاف: ان المزايا والقدرات والحوافز وفرص الاستثمار في المحافظة أيضاً يتم تعريفها للزوار خلال إقامة هذا المعرض الذي انطلق 23 يناير/ كانون الثاني ليستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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