قال وزير الطرق والمواصلات عباس آخوندي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومع اتصالها بشبكة السكك الحديد بالبلدان الجارة عن طريق الموانئ تبحث عن ايجاد عملية نقل متعدد الأوجه وزهيد الثمن وموثوق به في المنطقة.

وقال الوزير آخوندي، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الرابع عشر والمعرض الدولي للنقل في الشرق الأوسط: انه عندما نتحدث عن بحار ايران يجب أن نعلم بأن شبكات السكك الحديد والطرق البرية قادرة على ربط موانئ ايران بجميع بلدان آسيا الوسطى والاضطلاع بدور ربط الموانئ بالبحار. وأضاف: ان 17 خطاً بحرياً تدخل الموانئ الايرانية وان هناك أكثر من 60 رحلة جوية تتم في مطار الإمام الخميني وان القطارات من جميع العالم تأتي الى ايران. وأوضح إننا نشهد حالياً دخول المستثمرين الى ايران للمشاركة في مشاريع الموانئ والبحار الايرانية.

وأشار آخوندي، إلى الموقع الاستراتيجي الممتاز الذي تتمتع به إيران في المنطقة، قائلاً: ان ايران ومن خلال عودتها إلى شبكة النقل البحري الدولي تسعى لإستعادة حصتها، وقال: ان المعرض يدل على أن ايران أصبحت من جديد محل اهتمام المراكز التجارية العالمية. مضيفاً: اننا نستضيف ممثلي 26 بلداً في العالم في المعرض وتشارك 44 شركة أجنبية من بين 60 شركة مشاركة بالمعرض. وتابع: ان ايران لا تزال تسعى لإستعادة حصتها من النقل البحري وهي التي تقع بين بحر عمان والخليج الفارسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين يجب عليها استخدام هذا الموقع الإستراتيجي، وفي هذا السياق نسعى لتطوير الموانئ في جنوب ايران وشمالها، كما نخطط لربط الموانئ الإيرانية بشبكة السكك الحديد.

وقال وزير الطرق: ان ايران بإستطاعتها أن تشكل موقعاً مستقراً للنقل في المنطقة ويصبح التجار والناشطون في مجال النقل الدولي بأوروبا وآسيا وجنوب الخليج الفارسي مرتبطين معاً في ايران.