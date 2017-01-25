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رقم الخبر: 185749 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 16:52 الاقسام: عربيات  
الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم عضو في الأسرة الحاكمة

الكويت تعدم سبعة سجناء بينهم عضو في الأسرة الحاكمة

أفاد بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن الكويت أعدمت سبعة أشخاص في سجنها المركزي يوم الأربعاء بينهم عضو في أسرة الصباح الحاكمة.

ويبدو أن هذه أول مرة يتم فيها إعدام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت.

وقالت صحف كويتية إن حكم الإعدام صدر بحق الشيخ فيصل عبد الله الجابر الصباح عام 2010 بعد أن أدين بقتل ابن شقيقته.

وقالت كونا إن جريمة الشيخ فيصل هي "جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص.".

كما تم تنفيذ حكم الإعدام في كويتية أدينت بالقتل.

والباقون ثلاثة رجال وامرأتان من بنغلادش ومصر وإثيوبيا والفلبين وأدينوا بتهم متعددة بينها القتل والشروع في القتل والخطف والاغتصاب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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