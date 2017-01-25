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رقم الخبر: 185747 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 15:53 الاقسام: عربيات  
مقتل 20 شخصا بانفجار بمقديشو والشباب تتبنى

مقتل 20 شخصا بانفجار بمقديشو والشباب تتبنى

الشرطة الصومالية تقول إن سيارة ملغومة صدمت بوابة فندق في العاصمة مقديشو اليوم الأربعاء في هجوم انتحاري أعقبه انفجار ثان في محيط الفندق.

أفاد مراسل الميادين بوقوع تفجيرين متزامنين في العاصمة الصومالية مقديشو الأربعاء استهدفا فندقاً بالعاصمة، حيث وقع التفجير الأول عند مدخل الفندق وكان عبارة عن سيارة مفخخة يقودها انتحاري، وأعقب ذلك هجوم مباغت وتبادل لإطلاق نار كثيف بين المهاجمين وحراس الفندق فيما هز انفجار ثان محيط الفندق وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

وقالت الشرطة الصومالية وشهود إن سيارة ملغومة صدمت بوابة فندق في العاصمة مقديشو اليوم الأربعاء في هجوم انتحاري فيما يبدو وأنّ متشددين اقتحموا الفندق.

وأوضح الرائد علي حسين من قوة الشرطة بالموقع لوكالة «رويترز» قبل سماع دوي الانفجار الثاني في المنطقة "هناك إطلاق للنار، ومن السابق لأوانه معرفة مزيد من التفاصيل".

وأكدت مصادر طبية أن نحو عشرين شخصاً لقوا حتفهم وأصيب خمسة وعشرون آخرون بجروح متفاوتة.

هذا وتبنّت حركة الشباب الهجوم حسبما نشر موقع «صومال ميمو» المحسوب على الحركة، وأفاد الموقع أن مقاتلين من الحركة تمكنوا من اقتحام الفندق بعد هذا التفجير.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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