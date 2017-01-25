عقب موجة ارتفاع أسعار، ومعاناة المصريين من أزمة اقتصادية طاحنة يقدم مطعم (كبدة وشاورما) في حي الدقي بالقاهرة شطائر سجق وكبدة وشاورما مجاناً للمحتاجين.

وأثبتت المبادرة التي بدأها ملاك المطعم الشهر الماضي نجاحاً كبيراً حيث يصطف محتاجون في طابور طويل أمام المطعم للحصول على الشطائر في الساعة المجانية كل يوم.

وقال خالد الشيمي مدير المطعم إن المطعم يستفيد من البرامج أيضاً في صورة دعاية إيجابية مجانية له.

وأضاف الشيمي: (السبب الأساسي إحنا بنطرح عندنا الأسعار في متناول الجميع. يعني سعر سندويتش الكبدة أو السجق سعره ثلاثة جنيه. وعلى فكرة إحنا اللي بنصنع عندنا المنتجات. يعني السجق إحنا اللي بنعمله عندنا علشان يكون سعره قليل وتكلفته قليلة فنقدر نبيعه بسعر كويس. سندويتش الشاورما سعره ثمانية جنيه. فلقينا إن بعض الناس أيضاً يمرّون من أمام المطعم ويحسون إن الرقم كبير عليهم. فطبعاً السيد محمود اقترح فكرة الساعة المجانية هذه علشان اللي مش قادر يقدر، يشرفنا في الساعة دية ويأكل. وفي نفس الوقت تبقى دعاية جيدة للمحل).

ولا يحدد المطعم عدداً معيناً من المحتاجين يقدم لهم الشطائر خلال الساعة المجانية لكنه يسمح لكل محتاج بتناول خمسة شطائر كحد أقصى بحيث لا يتجاوز إجمالي ثمنها 20 جنيها (دولار واحد تقريباً).

وقيمة الضرائب تزيد في مصر بشكل متواصل كما يُرفع الدعم وتقدر معدلات التضخم بنحو 20 في المئة الأمر الذي أثر سلباً على مستويات معيشة المصريين وأضر بشدة بالفقراء لاسيما في القاهرة.