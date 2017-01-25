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رقم الخبر: 185744 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 15:21 الاقسام: منوعات  
بيع أيفون مرصع بالذهب وصورة ترامب بـ 151 ألف دولار

بيع أيفون مرصع بالذهب وصورة ترامب بـ 151 ألف دولار

جرى بيع أيفون 7 مغطى بالذهب ونقش عليه وجه الرئيس الأمريكي ترامب في صالة عرض لشركة Goldgenie بإمارة الشارقة في دولة الإمارات يوم الجمعة الماضي خلال تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وذكرت مصادر صحفية أن الشركة كانت قد حددت سعر الهاتف بقيمة 151 ألف دولار مشيرة إلى أن الهاتف الثمين مغطى بالذهب الخالص ومزخرف بأحجار ألماس يبلغ وزن كل منها 8 قيراط وتتصف بأعلى نقاوة ممكنة. وقال مدير الشركة فرانك فيرناندو إن هذا الأيفون أبدعته الشركة لأحد زبائنها من الصين اعتزازاً منه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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