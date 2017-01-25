النجاح أتى متأخراً للرسامة الكوبية كارمن هيريرا المقيمة في نيويورك منذ أكثر من 70 عاماً، إذ أنها باعت أول لوحة لها في سن التاسعة والثمانين وهي اليوم في عامها الواحد بعد المئة تستمتع بإعتراف أهم المتاحف، مع معرض استعادي.

وتقول المرأة المعمرة لوكالة فرانس برس ضاحكة في شقتها في مانهاتن: (يا الهي! استغرق الأمر وقتاً طويلاً فعلاً).

هيريرا الجالسة في كرسي نقال في شقتها لم تفقد شيئاً من أناقتها ومن عزمها الذي اهلها الصبر طويلاً قبل الحصول على اعتراف الاوساط الفنية، مع أنها باتت تعاني من وضع صحي ضعيف.

ولدت هيريرا في كوبا العام 1915 من والدين صحافيين وبدأت ترسم منذ الطفولة قبل أن تواصل دراستها في باريس وتعود الى هافانا لتصبح مهندسة معمارية.

اغرمت هناك بأستاذ لغة انجليزية من نيويورك اتى لزيارة كوبا ويدعى جيسي لوينتال. وانتقلت معه الى نيويورك وتزوجته.

وقد شجعها زوجها الذي توفي بعد 61 عاماً على زواجهما، على الرسم يومياً حتى لو كان الجميع يرفضون عرض اعمالها التجريدية البعيدة جدا عن فكرة الفن (النسائي) التي كانت سائدة حينها.

وتذكر قائلة: (ما من أحد كان يتنبه لي. قالت لي صاحبة صالة فنية تدعى روز فرايد يوماً: (لوحاتك تسحرني إلا أني لا استطيع أن امنحك فرصة لأنك امرأة)).

وانتقلت للإقامة في باريس مع زوجها مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية وتقربت من التيار الفني المعروف بـ(صالون الوقائع الجديدة) منمية ميلها للخط المستقيم والألوان المجردة اكثر فأكثر مع استخدامها لونين كحد أقصى في كل لوحة.

وتؤكد هيريرا في فيلم وثائقي يتناول حياتها بعنوان (ذي هاندر ييرز شو)، (في الفوضى التي نعيشها يحلو لي ان افرض بعض النظام). ويشهد هذا الفيلم على شهرتها المتأخرة.

ولدى عودتها الى نيويورك العام 1954 كانت التعبيرية التجريدية الذكورية بامتياز تهيمن على اوساط الفن ولم يكن احد يهتم للتقليلية الناشئة.

وبعد عقود على ذلك لا تزال هيريرا هي نفسها إلا أن العالم تغير على ما يقول الفنان البورتوريكي توني بشارة جارها منذ مدة طويلة.

ويوضح: (فجأة بات الناس مستعدين لإستقبالها. وكانت النساء أول من اهتم بجمع اعمالها. قبل 20 و30 و40 عاماً لم يكن الأمر كذلك لأنه لم يكن ثمة نساء يجمعن الاعمال الفنية).

وباعت أولى لوحاتها في العام 2004. وتباع لوحاتها التي باتت معروضة في متحف الفن الحديث في نيويورك (موما) وفي (تايت مودرن) في لندن بمئات الاف الدولارات اليوم. وهي اسعار لا تزال بعيدة عن اسعار لوحات معاصرين لها من امثال فرانك ستيلا والسوورث كيلي وبارنيت نيومان.

وتعاني هيريرا من التهاب المفاصل ما اقعدها على كرسي نقال وهي تكاد لا تخرج من شقتها. وقد خرجت في ايلول للمشاركة في افتتاح معرضها الاستعادي في (ويتني ميوزيم) الذي انتقل الان الى متاحف اميركية اخرى.

الا ان معنوياتها تبقى عالية وقد اعتمدت نظام غذاء نباتي العام الماضي.

وهي لا تزال تستقبل الناس وتقيم صداقات جديدة. وبات في امكانها بفضل نجاحها هذا، ان تستعين بمساعد ومعالج فيزيائي ومساعدة منزلية.

وعن سر عمرها المديد تقول (ما من سر عظيم بل القيام بما نحب يوميا. هذا ما افعل. استيقظ واتناول طعام الفطور وأباشر العمل).