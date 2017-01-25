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رقم الخبر: 185737 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
المنتخب الايراني يواصل انتصاراته ببطولة آسيا لكرة السلة بالكراسي

المنتخب الايراني يواصل انتصاراته ببطولة آسيا لكرة السلة بالكراسي

واصل منتخب ايران لكرة السلة بالكراسي المتحركة سلسلة انتصاراته ببطولة آسيا تحت 23 عاما المقامة في بانكوك، اثر تغلبه على الصين الاربعاء.

وتمكن منتخب ايران من الفوز على نظيره الصيني 75-21، وسيواجه نظيره الياباني اليوم الخميس.

وأستهلت ايران بطولة آسيا بالفوز على تايلند، وبعدها على الهند واستراليا بالترتيب.

وتقام البطولة في بانكوك حتى 28 يناير/ كانون الثاني الجاري، وستتأهل افضل 3 منتخبات آسيوية الى بطولة العالم لكرة السلة بالكراسي المتحركة تحت 23 سنة في كندا.

 

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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