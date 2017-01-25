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رقم الخبر: 185736 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: عربيات  
إسقاط طائرة أباتشي تابعة للتحالف السعودي بأطراف ذباب

إسقاط طائرة أباتشي تابعة للتحالف السعودي بأطراف ذباب

تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية أسقطت الطائرة من طراز أباتشي أميركية الصنع في الساحل الغربي قبالة منطقة الجديد في أطراف ذباب.
وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من دحر مرتزقة العدوان السعودي من منطقة الجديد والكدحة الواقعتين بين مديريتي المخا وذباب.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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