تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرة من طراز أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي في أطراف مديرية ذباب بمحافظة تعز.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية أسقطت الطائرة من طراز أباتشي أميركية الصنع في الساحل الغربي قبالة منطقة الجديد في أطراف ذباب.

وكانت قوات الجيش واللجان الشعبية تمكنت من دحر مرتزقة العدوان السعودي من منطقة الجديد والكدحة الواقعتين بين مديريتي المخا وذباب.

