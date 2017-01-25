حكينا بالأمس عن وسائل الإعلام التي استغلت طيلة الأيام الماضية بساطة الناس وتفاعل المتلقين بتاعتنا وأدخلتهم في دوامات لها أول وليس لها آخر..

ترامب وما أدراك ما ترامب؟! سيقلب عاليها سافلها!! سيدّمر الصين ويحارب أوروبا ويضرب ايران ويحلب دول مجلس التعاون.. وسيقول للمحيط الهادي.. «حبك هادي».. سيجعل من تايوان دولة عظمى.. وستمتد حدود اسرائيل الى المحيط الهندي.. «فيلم هندي».. لازم أشوفه.. حتى لو بعت «الهندي والماهندي»!!..

طبعاً أحبتي يعرفون أن هذا كلام فاضي.. نعم أمريكا قوية ولكن ليست القوة الوحيدة على وجه هذا الكوكب.. ولو كان بإمكانها فعل ما تريد لما قصّر أسلاف ترامب.. يعني لم يكن أوباما وبوش وريغان أصحاب أخلاق وعقلانية وكانت تعيقهم الإنسانية والشرف والنبل عن فعل ما سيفعله ترامب.. ثم أن امريكا دولة مؤسسات مش دولة القائد الضرورة، وإذا قالت مونيكا قالت أمريكا!!..

اليوم أحببت أن أتطرق الى تعاطي آخر لوسائل الإعلام هو أيضاً فاض.. ولكن على منوال آخر غير منوال التخويف والترغيب والترهيب.

أظن أن أحبتي انتبهوا خلال الأيام الماضية الى وسائل الإعلام «القشيرية» لم تتطرق الى مسألة ترامب سيقلب عاليها سافلها.. بل شغلت عقول متابعيها بأمور جانبية تتعلق بالرئيس القادم ومفارقاته وغرائبه.. وبالرئيس الراحل عن البيت الأسود.. وكيف كان أول رئيس أسود.. وكيف هي المراسم والتقاليد والعادات والإتكيت في هذا البيت!! خليك في البيت..

ترامب دخل عتبة البيت.. قبل أن تصل مراتو الست ميلانيا، أصلاً مازالت في السيارة تنتظر من يفتح لها الباب ويزغرد ويقول لها: «برجلك اليمين»، وقارن بين أوباما اللي ظل واقفاً عند الباب لم يعتّب ويمد رجلو الى أن وصلت مراتو الست ميشال المر.. عفواً ميشال الحلو!! الأسمراني..

لا أطيل على حضراتكم أنتم أيضاً تابعتم كيف قدّمت ميلانيا هدية للست ميشال أوباما.. وكيف بقيت الثانية تدور حول نفسها لا تدري ماذا تفعل؟! وكيف هطل المطر على المحتفلين.. وكيف غطّى الرئيس الأسبق بوش نفسه بمواد بلاستيكية شفافة!!..

أنا أعجبني تقليد في هذا المجال.. يقولون أن الرئيس الراحل عليه أن يترك رسالة للرئيس القادم يخبئها له في مكتب البيت البيضاوي!! والآن عثر ترامب على الرسالة التي تركها له أوباما!! واكتفى بالقول أنها رائعة ولم يكشف عن مضمونها.. وأما أنا فأعتقد أنها «رسالة من تحت الماء» وسيكشف ترامب عن مضمونها مستقبلاً ويقول: اني أغرق أغرق أغرق.. بقابق بق..