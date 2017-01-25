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|رقم الخبر: 185733
|تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017
|الوقت: 14:49
|الاقسام: ثقافة وفن
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«دوئت» الايراني يواصل نجاحاته ومشاركاته الدولية
يواصل الفيلم السينمائي الايراني «دوئت» للمخرج نويد دانش نجاحاته ومشاركاته الدولية
فبعد ان اُختير في مهرجان «تالين» بوصفه افضل افلام المخرجين الجدد في اواخر سنة 2016 افتتح سنة 2017 بالمشاركة في اربعة مهرجانات دولية في الهند.
وقال دانش مخرج الفيلم: المهرجانات التي سيشارك فيها الفيلم هي الدورة 21 لمهرجان «كرالا»، الدورة 15 لمهرجان «بونا»، الدورة 7 لمهرجان «شوان» والدورة 9 لمهرجان «بنغلور».
تتلخص قصة الفيلم في السيدة مينو التي تأخذ زوجها للقاء سبيده المرأة التي لزوجها ذكريات معه، فيكون هذا اللقاء بمثابة تذكير بالماضي والذكريات القديمة بينهما.
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