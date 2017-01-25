فبعد ان اُختير في مهرجان «تالين» بوصفه افضل افلام المخرجين الجدد في اواخر سنة 2016 افتتح سنة 2017 بالمشاركة في اربعة مهرجانات دولية في الهند.

وقال دانش مخرج الفيلم: المهرجانات التي سيشارك فيها الفيلم هي الدورة 21 لمهرجان «كرالا»، الدورة 15 لمهرجان «بونا»، الدورة 7 لمهرجان «شوان» والدورة 9 لمهرجان «بنغلور».

تتلخص قصة الفيلم في السيدة مينو التي تأخذ زوجها للقاء سبيده المرأة التي لزوجها ذكريات معه، فيكون هذا اللقاء بمثابة تذكير بالماضي والذكريات القديمة بينهما.