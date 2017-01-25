وبحسب العلاقات العامة لمؤسسة «فارابي» السينمائي فان فيلم «حلم الماء» سيشارك في هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته اعتبارا من 23 يناير في المانيا وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.

ويتمتع الفيلم بأجواء خيالية، والاحداث التي تشبه الحلم الى حد كبير، ويتناول ازمة المياه، ومعتقدات وافكار الناس الذين يسكنون في الصحارى منذ آلاف السنين، وكيفية استخراج المياه من تحت الارض واستخدامها، الامر الذي يتيح الفرضة لأمير، المهندس الجيولوجي الذي يجسد دوره الممثل بيام فضلي، لمحاولة استكشاف المياه الجوفية، فإذا به يواجه منافذ غريبة لقناة جوفية، جفّ ماؤها بمرور الزمن و...