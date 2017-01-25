وقال مدير المعهد سيرغي أورلوف في حديث أدلى به لوكالة “إنترفاكس” إن معهدها سيتعاون مع معهد الفيزياء النووية الروسي الذي سيخلق ظروفا تشبه ظروف انعدام الجاذبية الارضية والإشعاعات الفضائية لتتكيف القرود معها.

وأعاد أورلوف إلى الأذهان أن روسيا سبق لها أن أعدت القرود للرحلات الفضائية في ثمانينات القرن الماضي. إلا أن العلماء الروس أعلنوا فيما بعد أنهم لن يطلقوا حيوانات كبيرة الحجم إلى الفضاء.

هذا فيما قامت إيران عام 2013 بإطلاق قرد إلى الفضاء، وذلك تمهيدا لإطلاق الإنسان المزمع تحقيقه عام 2021. وقام العلماء الإيرانيون بدراسة عمل جسم القرد في ظروف انعدام الجاذبية. وفي نهاية عام 2013 أطلقت إيران إلى الفضاء قردا آخر باستخدام الصاروخ العامل بالوقود السائل.