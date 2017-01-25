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رقم الخبر: 185730 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 14:45 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
قرود مكاك تقوم برحلة فضائية إلى المريخ

قرود مكاك تقوم برحلة فضائية إلى المريخ

بدأ معهد البحوث الطبية في مدينة سوتشي الروسية بإعداد قرود مكاك للقيام برحلة فضائية إلى المريخ.

وقال مدير المعهد سيرغي أورلوف في حديث أدلى به لوكالة “إنترفاكس” إن معهدها سيتعاون مع معهد الفيزياء النووية الروسي الذي سيخلق ظروفا تشبه ظروف انعدام الجاذبية الارضية والإشعاعات الفضائية لتتكيف القرود معها.

وأعاد أورلوف إلى الأذهان أن روسيا سبق لها أن أعدت القرود للرحلات الفضائية في ثمانينات القرن الماضي. إلا أن العلماء الروس أعلنوا فيما بعد أنهم لن يطلقوا حيوانات كبيرة الحجم إلى الفضاء.

هذا فيما قامت إيران عام 2013 بإطلاق قرد إلى الفضاء، وذلك تمهيدا لإطلاق الإنسان المزمع تحقيقه عام 2021. وقام العلماء الإيرانيون بدراسة عمل جسم القرد في ظروف انعدام الجاذبية. وفي نهاية عام 2013 أطلقت إيران إلى الفضاء قردا آخر باستخدام الصاروخ العامل بالوقود السائل.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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