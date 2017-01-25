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رقم الخبر: 185729 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 14:46 الاقسام: ثقافة وفن  
انطلاق فعاليات مهرجان فجر الدولي للمسرح بنسخته الـ35

انطلاق فعاليات مهرجان فجر الدولي للمسرح بنسخته الـ35

تحت شعار «المسرح للجميع» تحتضن العاصمة الإيرانية طهران كعادتها مع اقتراب أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية فعاليات مهرجان فجر الدولي للمسرح، وهذا العام بنسخته الخامسة والثلاثين، حيث يشارك في المهرجان لهذا العام 22 دولة منها ألمانيا وفرنسا وتركيا واليابان

وتشمل العروض الحية في الساحات على مرئى الجمهور 34 عرضاً مباشرا.

وتتركز محاور المهرجان على مناقشة المعضلات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وأكثر من تسعون بالمئة من الأعمال المسرحية الإيرانية المشاركة كانت قد كتبت من قبل مؤلفين إيرانيين.

جائزة المهرجان ستنقسم بين العروض الدولية ومسرح الشباب، وستتنافس 25 مسرحية في القسم الوطني، بينما ستكون المنافسة بين 30 فرقة مسرحية على الجائزة الدولية للمهرجان.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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