  • الأربعاء ٢٦ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الأربعاء , يناير 25, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185728 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 14:45 الاقسام: ثقافة وفن  
«البائع» ضمن قائمة الافلام المرشحة لنيل جائزة الاوسكار

«البائع» ضمن قائمة الافلام المرشحة لنيل جائزة الاوسكار

جاء ذلك في لقاء له عقب ترشيح فيلمه البائع للاوسكار حيث قال: كنت اتمنى ان اسمع هذا الخبر في ايام لا يكون فيها الشعب الايراني غارق في احزان حادثة انهيار مبنى بلاسكو ووفاة بعض المواطنين وبعض رجال الاطفاء الابطال، اتمنى لعوائل هؤلاء الاحبة الصبر والسلوان.

ترشح الفليم السينمائي الايراني «البائع» للمخرج الايراني القدير أصغر فرهادي وبطولة النجم شهاب حسيني  للتنافس على نيل جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية للدورة التاسعة والثمانين لجائزة الاوسكار عام 2017.

وكشفت أكاديمية الاوسكار عصر يوم الثلاثاء عن قائمة الافلام المرشحة للتنافس على هذه الجائزة الدولية حيث جاء فيلم «البائع» للمخرج فرهادي ضمن الافلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

قال المخرج الايراني العالمي اصغر فرهادي حول ترشيح فيلمه «البائع» لاوسكار 2017  بانه كان يتمنى ان يأتي هذا الخبر في ظروف غير هذه الظروف.

جاء ذلك في لقاء له عقب ترشيح فيلمه البائع للاوسكار حيث قال: كنت اتمنى ان اسمع هذا الخبر في ايام لا يكون فيها الشعب الايراني غارق في احزان حادثة انهيار مبنى بلاسكو ووفاة بعض المواطنين وبعض رجال الاطفاء الابطال، اتمنى لعوائل هؤلاء الاحبة الصبر والسلوان.

واضاف: ابارك لكل من رافقني في صنع "البائع" .

وهذه هي المشاركة الثانية للمخرج «أصغر فرهادي» في حفل أكاديمية الاوسكار حيث سبق وان شارك بفيلمه «انفصال نادر عن سيمين» في مراسم الاوسكار وفاز بجائزة افضل فيلم.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ89 الأحد 26 فبراير 2017  بمسرح دولي في مدينة لوس أنجلوس.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0731 sec