جاء ذلك في لقاء له عقب ترشيح فيلمه البائع للاوسكار حيث قال: كنت اتمنى ان اسمع هذا الخبر في ايام لا يكون فيها الشعب الايراني غارق في احزان حادثة انهيار مبنى بلاسكو ووفاة بعض المواطنين وبعض رجال الاطفاء الابطال، اتمنى لعوائل هؤلاء الاحبة الصبر والسلوان.

ترشح الفليم السينمائي الايراني «البائع» للمخرج الايراني القدير أصغر فرهادي وبطولة النجم شهاب حسيني للتنافس على نيل جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية للدورة التاسعة والثمانين لجائزة الاوسكار عام 2017.

وكشفت أكاديمية الاوسكار عصر يوم الثلاثاء عن قائمة الافلام المرشحة للتنافس على هذه الجائزة الدولية حيث جاء فيلم «البائع» للمخرج فرهادي ضمن الافلام المرشحة لنيل جائزة أفضل فيلم غير ناطق باللغة الإنجليزية.

قال المخرج الايراني العالمي اصغر فرهادي حول ترشيح فيلمه «البائع» لاوسكار 2017 بانه كان يتمنى ان يأتي هذا الخبر في ظروف غير هذه الظروف.

جاء ذلك في لقاء له عقب ترشيح فيلمه البائع للاوسكار حيث قال: كنت اتمنى ان اسمع هذا الخبر في ايام لا يكون فيها الشعب الايراني غارق في احزان حادثة انهيار مبنى بلاسكو ووفاة بعض المواطنين وبعض رجال الاطفاء الابطال، اتمنى لعوائل هؤلاء الاحبة الصبر والسلوان.

واضاف: ابارك لكل من رافقني في صنع "البائع" .

وهذه هي المشاركة الثانية للمخرج «أصغر فرهادي» في حفل أكاديمية الاوسكار حيث سبق وان شارك بفيلمه «انفصال نادر عن سيمين» في مراسم الاوسكار وفاز بجائزة افضل فيلم.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ89 الأحد 26 فبراير 2017 بمسرح دولي في مدينة لوس أنجلوس.