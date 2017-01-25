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رقم الخبر: 185725 تاريخ النشر: كانون الثاني 25, 2017 الوقت: 14:35 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض آثار إسلامیة ومصاحف ومخطوطات قرآنیة نادرة في متحف بالهند

عرض آثار إسلامیة ومصاحف ومخطوطات قرآنیة نادرة في متحف بالهند

ستفتتح صالة للفنون الإسلامیة في متحف «سید الحرب» بمدينة «حیدر آبادـ» الهندیة قريباً حیث ستکون محلاً لعرض الآثار الإسلامیة والمصاحف والمخطوطات القرآنیة النادرة

ويضم المعرض مصحف صغیر جداً طول صفحاته لاتتجاوز الـ2 سنتيمتر ویتکون من 31 ورقة وهناك من هذا المصحف نسختان إحداهما في ایران والاخرى في الهند.

 وستكون صالة الفنون الإسلامیة التي من المقرر إفتتاحها ضمن متحف «سید الحرب» محلاً لعرض الآثار الإسلامیة لدولة الهند.

وقد تمّ تأسیس صالة الفنون الإسلامیة في مساحة قدرها 26 ألف متر مربع وسوف تکون محلاً لعرض أکثر من 2500 أثر إسلامي منها المسابیح وسجاد الصلاة، واللوحات الفنیة الإسلامیة بالإضافة الی المصاحف والمخطوطات القرآنیة النادرة.

وکان متحف «سيد الحرب» بمدينة «حيدر أباد» الهندية یضم مجموعة قرآنیة زاخرة تتضمن مخطوطات قرآنیة بالخط الکوفي والمصاحف المخطوطة بخط النستعلیق والریحان والثلث ومعظمها مزین بهوامش ذهبیة.

ویضم المتحف الآلة الخشبية القديمة التي تحمل المصحف الشريف، وصفحة قدیمة من القرآن الكريم بالخط الكوفي مکتوبة علی جلد الغزال ویعود تأریخها الی القرن التاسع للهجرة بالإضافة الی مصحف صغیر جداً طول صفحاته لاتتجاوز الـ2 سنتيمتر ویتکون من 31 ورقة وهناك من هذا المصحف نسختان إحداهما في ایران والاخرى في الهند.

 

 

 

مصاحف نادرةمصاحف نادرة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ايكنا
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