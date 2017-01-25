فرضت الروح السورية، بعمقها الحضاري والثقافي الضارب في اعماق التاريخ، نفسها أخيرا على كل المشاركين في مؤتمر «أستانة»، كما ظهر جليا في بنود البيان الختامي للمؤتمر، التي اكدت احداها «على الإلتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وبكونها دولة متعددة الأعراق والأديان وغير طائفية وديمقراطية»، وهو ما يتناقض كليا مع ما ارادته الجماعات المسلحة وفي مقدمتها التكفيرية، ومن ورائها الدول الراعية لها.

لما كانت «الروح السورية» روحا انسانية سامية، غذت الحضارة العالمية بالفكر والثقافة والقيم الإنسانية الراقية على مدى آلاف السنين، فإنها تتنافى وتتنافر قطعا مع كل القيم السلبية مثل الإنعزال والتقوقع والأنانية والعبثية، ونوازع الشر كالتدمير والتكفير، وهو ما انعكس في ثنايا البيان الختامي الذي دعا الى «عزل الإرهابيين عن المعارضة السورية»، وأكد على انه «لا حل عسكريا للأزمة السورية التي يجب تسويتها بالوسائل السياسية»، فالإرهاب والتكفير لم يكونا يوما «خيارا» لمجموعة سياسية تدعي «التغيير»، كما لم يكن السلاح بديلا عن «الحوار» للوصول الى «تفاهم»، فالسلاح عادة ما يعقد ابسط القضايا السياسية، ويحول «سوء الفهم» الى «ازمة»، ويمد بعمر «الأزمة» ويحولها الى «كارثة»، ويكلف المجتمع أثمانا باهظة.

ليس هناك من ينكر ان جذور الازمة التي تعيشها سوريا منذ 6 سنوات كانت موجودة في الأرض السورية، الا انه كان بالإمكان قلع هذه الجذور عبر تجفيف المنابع التي تغذيها، من خلال جهد سوري داخلي تشارك فيه الحكومة والمعارضة على السواء، الا انه وللأسف الشديد، تم تغذية هذه الجذور من الخارج عبر شن حرب نفسية شرسة على الشعب السوري، وشحن عشرات الآلاف من الارهابيين والتكفيريين الى سوريا، ومدهم بالمال والسلاح، فكانت النتيجة حربا شعواء فرضت على سوريا شاركت فيها عشرات الدول، ظاهرها «الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان»، وباطنها تفتيت سوريا وتشريد شعبها.

اليوم وبعد مؤتمر أستانة، الذي جاء بعد تحرير مدينة حلب من الجماعات المسلحة، بات الجميع امام حقيقة أكيدة، تتناغم و«الروح السورية»، وهي ان لا خيار امام السوريين للخروج من «أزمتهم» سوى محاربة الارهاب التكفيري الذي صُدّر اليهم داخل عقول فارغة ونفوس مريضة، وهذا الذي كان، فقد اكد بيان أستانة على فصل «التنظيمات المسلحة المعارضة» عن «داعش» و«النصرة» كمرحلة اولى، ومن ثم تنخرط هذه «التنظيمات» لتقاتل «داعش» و«النصرة» الى جانب الجيش السوري كمرحلة ثانية.

البيان الختامي لمؤتمر «أستانة» وقعته ايران وروسيا وتركيا، بوصفها الجهات التي رعت المؤتمر والضامنة لتطبيق بنوده، وفي مقدمتها تثبيت وقف اطلاق النار، وفصل الجماعات الارهابية التكفيرية عن «الجماعات المسلحة» الأخرى، وإطلاق عملية المفاوضات بين الحكومة و«الجماعات المسلحة» برعاية الأمم المتحدة، وهي بنود في حال الإلتزام بها ستضع سوريا على طريق الخلاص.

صحيح ان «أستانة» بعيدة جغرافيا عن سوريا، الا ان «الروح السورية» كانت تحوم في اجوائها، وصحيح ان هناك هوة كبيرة تفصل بين المتفاوضين السوريين، حكومة و«جماعات مسلحة»، الا ان «الروح السورية» كانت حاضرة بتأثيرها، وصحيح ان ايران وروسيا وتركيا، هي من وقعت على البيان الختامي للمؤتمر، الا ان «الروح السورية» هي من انتصر ببنوده، فكانت كمن رعت المؤتمر، ومن فاوض ومن كتب البيان الختامي.