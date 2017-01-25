كثير منا لا يهتم ببعض الأعراض التي تظهر على الجسم، لتنذرنا بوجود مرض خطير أو الحاجة للذهاب إلى الطبيب المختص، لنتفاجئ في نهاية الأمر بحدوث مشكلة ما ولا نستطيع التصدي لها.

لذا نشر موقع «boldsky»، الهندي مجموعة من الحقائق المتعلقة بسرطان المعدة كي نتمكن من التعرف عليه قبل زيادة الأمر سوء.

إذا كنت من المدخنين وتعاني من التهابات المعدة بصورة كبيرة، فأنت بحاجة للذهاب إلى الطبيب للتأكد من سلامة المعدة وخلوها من الأورام السرطانية.

تلعب العادات الغذائية الخاطئة، وبعض أنواع البكتريا التي نصاب بها نتيجة تناول بعض الاطعمة على زيادة فرص الإصابة بسرطان المعدة.

يعتبر وجود صعوبة في البلع بصورة مستمرة بدون المعاناة من نزلات البرد، علامة قوية على وجود أورام سرطانية في المعدة.

يعد فقدان الوزن بصورة مفاجئة واحد من أكثر العلامات الشائعة التي تنذر بوجود سرطان المعدة.

كثير منا يعاني من التقيؤ بصورة يومية في الصباح الباكر وهو ما يشير إلى وجود خلل في المعدة.