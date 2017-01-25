اعتبر مستشار قائد الثورة الاسلامية في شؤون العالم الاسلامي آية الله محمد علي تسخيري، المشتركات بين الاديان السماوية خاصة الاسلام والمسيحية بانها كثيرة، داعيا الى وضع خطة مشتركة تعتمد على الحوار لحل النزاعات في مختلف دول العالم.

وفي كلمة له خلال الملتقى الفكري الأول لـ«وحدة الرسالات السماوية ودورها في السلام العالمي» دعا آية الله تسخيري لـ«نشر قيم العدالة والسلام التي تشكل مطلبا إنسانيا فطريا لدى الإنسان» مبينا أن «تحقيق السلام والأمان يكون بالحوار المنطقي العقلاني البعيد عن كل أشكال العنف والتطرف» داعيا رجال الدين إلى «وضع خطة مشتركة تعتمد على الحوار لحل النزاعات في مختلف دول العالم».

من جانبه أشار مطران الطائفة الأرمنية في طهران سيبوه سركيسيان إلى أن الهدف الأساسي والأهم الذي تتحد فيه كل الرسالات السماوية هو غرس قيم المحبة والسلام والاحترام المتبادل بين اتباعها، مؤكدا أن بناء ثقافة الحوار يمثل «واجبا أخلاقيا واجتماعيا ودينيا على جميع بني البشر».

وقد أقامت وزارة الأوقاف بالتعاون مع المستشارية الثقافية في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق امس الثلاثاء الملتقى الفكري الأول لـ«وحدة الرسالات السماوية ودورها في السلام العالمي» بمشاركة عدد كبير من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي في سورية ولبنان والعراق وإيران وفلسطين.