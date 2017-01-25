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رقم الخبر: 185684 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 20:06 الاقسام: عربيات  
البحرين: اعتقالات تعسّفية بعد مداهمات في جزيرة سترة
والمعارضة في الخارج تدعو إلى تصعيد الحراك السلمي قُبيل ذكرى الثورة

البحرين: اعتقالات تعسّفية بعد مداهمات في جزيرة سترة

* احتجاجات متواصلة غضبا لإعدام ثلاثة من النشطاء في عدة مناطق

داهمت قوات الأمن البحرينية عددا واسعا من منازل المواطنين في جزيرة سترة (جنوبي العاصمة المنامة)، أسفرت عن اعتقال 10 مواطنين على الأقل، وفق إحصائية نشرها ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدّت المداهمات التي نُفّذت الثلاثاء فجرا إلى اعتقال "حسين الجردابي، مصطفى العطار، علاء طالب العنصره" من مركوبان، كما أدت إلى اعتقال "حسين عمران، مجاهد عباس العرادي، محمود عبدالمجيد، سيدأحمد سيد ضياء" من واديان، و"عبدالأمير عبدالرسول الصافي، أحمد عبدالأمير الصافي" من سفالة، و"مرتضى سيد جواد جعفر" من الخارجية.

وشهدت مناطق من البلاد صباح الثلاثاء احتجاجات متواصلة غضبا لإعدام النظام الخليفي ثلاثة من النشطاء قبل أسبوع، وشوهدت النيران ترتفع في بلدة نويدرات اليوم فيما بدت المدرعات تتربص عند مدخل البلدة بالمواطنين.

وتشهد البحرين منذ أكثر من أسبوع احتجاجات غاضبة بعد إعدام النظام الشهداء سامي مشيمع، عباس السميع، وعلي السنكيس.

وعمد المواطنون إلى كتابة اسم الحاكم الخليفي، حمد عيسى، في الشوارع ليكون مداسا للأقدام والمركبات العابرة، كما خط الأهالي عبارة "يُعدَم حمد" في الشوارع والطرقات تأكيدا على التمسك بالقصاص للشهداء والأخذ بثأرهم.

وفي السياق دعت المعارضة البحرينية في الخارج الشعب البحريني الى تصعيد الحضور الميداني في الأسابيع المقبلة تمهيدا للذكرى السادسة لانطلاق ثورة ١٤ فبراير/شباط.

وقالت المعارضة البحرينية في الخارج في بيان لها "نتقدم بعظيم الفخر والشكر الى شعب البحرين الذي قدم الصورة الحقيقية للوفاء في تأبين شهداء الوطن والتمسك بوصاياهم في الاستمرار في الحضور الميداني".

 

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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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