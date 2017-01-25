طيران العدوان يستهدف مناطق متفرقة في عدة محافظات

استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، طقمين عسكريين سعوديين في جبل عليب قبالة نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" تدمير طقمين عسكريين سعوديين في جبل عليب قبالة نجران، بعد استهداف الجيش واللجان الشعبية لهما.

كما تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، لزحف مرتزقة العدوان باتجاه التبة السوداء والعماير من جهة الأربعين في منطقة عصيفرة بمدينة تعز.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح أعداد من المرتزقة أثناء كسر زحفهم باتجاه التبة السوداء والعماير في جهة الأربعين في منطقة عصيفرة.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت، الاثنين، تجمعا لمنافقي العدوان في شارع الأربعين بعدد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

هذا وتصدت قوات الجيش واللجان الشعبية لزحف كبير لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على مديرية المخا بمحافظة تعز بمساندة كبيرة من طيران وبارجات العدوان.

وأفاد مصدر عسكري أن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من كسر الزحف الذي استمر منذ الاثنين حتى ظهر الثلاثاء.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أكثر من 30 غارة جوية لمساندة المرتزقة وأطلقت بارجاته أكثر من 150 صاروخاً دون أن تتمكن من ضمان تحقيق أي تقدم ميداني.

إلى ذلك تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية، الثلاثاء، من التصدي لزحف ثانٍ من قبل مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة نهم.

وأفاد مصدر عسكري لـ" المسيرة نت" أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحف مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على منطقة يام بمديرية نهم ملحقين بهم خسائر مادية وبشرية.

وجاء الزحف بعد ساعات من زحفٍ آخر تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من التصدي له مساء الاثنين.

كما لقي أربعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم وأصيب آخرون إثر استهداف تجمعاتهم في مدير الصلو بمحافظة تعز مساء الاثنين.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بالأسلحة المناسبة تجمعات المرتزقة في موقع الشبكة مديرية الصلو ما أسفر عن سقوط 4 قتلى وإصابة 14 آخرين من مرتزقة العدوان.

إلى ذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعا لمنافقي العدوان في منطقة المضابي بمديرية مقبنة.

كذلك أطلقت القوة الصاروخية صاروخا باليستيا على تجمعات الغزاة والمنافقين في باب المندب الذي يشهد معارك ضارية بين الجيش واللجان الشعبية من جهة والغزاة ومرتزقتهم دون ان يحققوا أي تقدم استراتيجي.

وأكد مصدر عسكري للمسيرة نت أن الصاروخ الباليستي -الذي لم يحدد نوعه -أصاب هدفه بدقة عالية، عند العاشرة مساء الاثنين وأحدث انفجارات كبيرة داخل معسكر الغزاة في باب المندب.

وأشار إلى أن سيارات إسعاف هرعت إلى المعسكر المستهدف وشرعت بنقل قتلى وجرحى الضربة الباليستية.

وسجل أبطال الجيش واللجان الشعبية صمودا أسطوريا في وجه الزحوفات المستمرة للعدوان ومرتزقته منذ نحو أسبوعين على منطقة ذباب جنوب غرب محافظة تعز، رغم القصف الجوي المكثف من قبل طيران الاف 16 والاباتشي، والقصف المكثف للبوارج الحربية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الفسفورية المحرمة دوليا.

من جهة اخرى شن طيران العدوان السعودي الأمريكي عدة غارات مستهدفاً محافظات يمنية عدة في سياق اعتداءاته المتواصلة واليومية.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" في صنعاء أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن، الاثنين، 13 غارة جوية مستهدفاً معسكر السواد جنوبي العاصمة.

وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان الأمريكي غارتين على منطقة المخدرة بمديرية صرواح بالتزامن مع غارة جوية استهدفت مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

كما تعرضت منطقة طلان بمديرية حيدان بمحافظة صعدة لقصف صاروخي سعودي استهدف مناطق سكنية.