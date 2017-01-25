*"النصرة" تلغي بيعة "جند الأقصى".. وتصفيات عسكرية بين المجموعات المسلحة * تركيا ترفض تسليم مدينة الباب للحكومة السورية بعد تحريرها من الإرهابيين

الجيش السوري على بعد 200 متر من نبع الفيجة

نفذت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بإسناد الطيران الحربي ضربات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في عدد من القرى والمناطق على أطراف البادية المشتركة بين ريفي دمشق وحمص الثلاثاء.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـــ" سانا" بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات مدفعية دقيقة بالتوازي مع غارات للطيران الحربي على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في بئر الأفاعي وتل الضبع الغربي وتل الضبع الشرقي وجبل اللصافة وقلعة حوايا والرمدان والباردة وجنوب صوانة السمرا وطريق المحسة وسد القريتين في ريفي دمشق الشمالي الشرقي وحمص الجنوبي الشرقي عند أطراف البادية المشتركة بينهما.

ولفت المصدر إلى أن الضربات أسفرت عن مقتل العشرات من الإرهابيين وتدمير عدد من الدبابات والعربات المدرعة والقواعد المضادة للدروع.

ودمر سلاح الجو السوري الاثنين رتل آليات لتنظيم “داعش” في كسارة بحر في القلمون الشرقي بريف دمشق حيث تنتشر في مناطقه مجموعات ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الارهاب الدولية.

كما نفذت وحدات من الجيش السوري مدعومة بالطيران الحربي عمليات مكثفة على مواقع ومحاور تحرك آليات تنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن “رمايات مركزة نفذتها وحدات من الجيش على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” في منطقة المقالع غرب تل بروك وجبل الثردة وحقل تيم النفطي أدت إلى مقتل أعداد من إرهابييه وتدمير 3 سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات”.

وأفاد مراسل سانا في ديرالزور بأن الطيران الحربي دمر نقاطا محصنة وبؤرا لتنظيم “داعش الإرهابي” وقضى على العديد من أفراده خلال طلعات على مواقعهم ومحاور تحركهم في منطقة المقابر وحى العمال وقرية حطلة ومحيط الفوج 137 ومنطقة المعامل وقرى جديدة العكيدات وخشام في مدينة دير الزور وريفها.

ولفت المراسل إلى أن سلاح الجو “دمر رتل آليات للتنظيم التكفيري مؤلفا من 7 آليات على طريق تدمر-الشولا بالريف الغربي وأوقع عددا من الإرهابيين قتلى ومصابين”.

وأشار المراسل إلى أن تنظيم داعش استهدف بعشرات القذائف الأحياء السكنية في مدينة ديرالزور ما تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمنازل.

وفي غضون ذلك افاد مصدر عسكري ان قوات الجيش السوري باتت على مسافة ٢٠٠ م عن نبع الفيجة من جهة دير مقرن، ومن جهة عين الخضره /الفيحه مسافة ٥٠٠ متر مع تثبيت لمواقعها في محاور التقدم.

وتقدمت قوات الجيش السوري الاثنين باتجاه نبع الفيجة، حيث شهدت المنطقة اشتباكات عنيفة في محيط النبع ومدخله الشمالي، على بعد ١٠٠ متر من مركزه. ومن معوقات تقدم الجيش، بحسب مصادر ميدانية، الألغام التي زرعها المسلحون في محيط النبع.

لكن ورغم ذلك واصل الجيش سيطرته على نقاط تقدم جديدة، منها ساحة البلدة والجامع، وسط تحصينات المسلحين، التي تزداد على مدخل النبع، في محاولة منهم للاستماتة في سبيل تحسين شروط التسوية لمصلحتهم.

وتقدر المصادر عدد المسلحين المتبقين في المنطقة بما يقارب ٧٠٠ مسلح، يضاف إليهم عائلاتهم.

إلى ذلك كشفت مصادر معارضة عن التوصل إلى اتفاق تسوية نهائي، بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة، بعد اجتماع استمر لساعة كاملة في بلدة دير مقرن، بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المسلحين.

من جانب آخر رفض تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي بيعة جماعة "جند الأقصى" له، متهما إياها بالمماطلة في تنفيذ بنود البيعة، كما اتهم "حركة أحرار الشام" بالمماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق مع التنظيم.

وأكد التنظيم الإرهابي في بيان الاثنين 23 يناير/كانون الثاني أنه وبسبب عدم "انصياع جند الأقصى لبنود البيعة" وبسبب "تجدد الاشتباكات بينها وبين الفصائل"، تعتبر جماعة الجند غير تابعة كتنظيم لـ"جبهة فتح الشام" (النصرة سابقا) مع التأكيد على بقاء "رابطة الإسلام".

وأشارت "النصرة" إلى أنه وبعد إعلان "جند الأقصى" البيعة للجبهة، تبين لهم أن أمير الجند بايع عن نفسه فقط ومن رغب الالتحاق به من العناصر وليس عن كامل الفصيل، وظهر ذلك جليا من خلال عدم تعامل الجند مع الجبهة على أساس السمع والطاعة وهو الركن الرئيس في البيعة.

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت بين الطرفين تدخلت فيها عدة فصائل أخرى إلى جانب "أحرار الشام" أبرزها "صقور الشام" و"جيش المجاهدين" و"جيش الإسلام"، حتى أعلنت "النصرة" قبولها بيعة "جند الأقصى" واتفقت مع "أحرار الشام" على وقف إطلاق النار.

وفي وقت يواصل الجيش السوري وحلفاؤه تحقيق انجازات ميدانية متسارعة على جبهات متعددة، وبعد الانتصار التاريخي الذي تحقق في مدينة حلب، سيطرت حالة من التخبط والارباك الشديدين على المجموعات المسلحة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وصلت الى حد وقوع اشتباكات بينهم.

وقد شن مسلحو "جبهة النصرة" الإرهابية هجوما مفاجئا ضد جماعة "جيش المجاهدين - الجيش الحر" في ريفي حلب وإدلب شمال غرب سوريا، حيث حاصرت "الجبهة" مقر الجماعة في بلدة معرشورين شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وطالبت مسلحيها بتسليم أنفسهم وسلاحهم.

كما أصدر الارهابي السعودي عبدالله المحيسني الذي يشغل مسؤولية "الشرعي العام" لما سمي "جيش الفتح" و"شرعيون" آخرون، "فتوى" توجب على "جبهة النصرة" وقف قتال "جيش المجاهدين - الجيش الحر"، واشاروا إلى أن اعتداء "النصرة" يعتبر "محرم ولا يجوز شرعاً".

وفي سياق آخر اكد نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية نعمان كورتولموش يقول أن أنقرة ليس لديها نيّة لتسليم مدينة الباب بعد تحريرها من داعش وينفي ما أشيع من أنباء عن نيّة أنقرها تسليمها.

وقال كورتولموش في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول إن "القوات التركية لم تحرر مدينة الباب لتسليمها للحكومة السورية بل هدف عملية درع الفرات تطهير المنطقة من الإرهاب وتسليمها لإصحابها".

وأضاف كورتولموش أن "مدينة الباب يحتلها عناصر لا تنتمي للمنطقة، موضحاً أن هدف تركيا الرئيسي هو عودة سكان المدينة إلى منازلهم بسلام وأمان، وإعادة بناء حياتهم."

وأكد كورتولموش إن "درع الفرات" عملية متعلقة بأمن تركيا القومي، موضحاً أنها تهدف إلى "حماية تركيا وإزالة التهديدات ضدها من المنطقة المحاذية للحدود الجنوبية."

مركز حميميم يستمر بإيصال المساعدات الإنسانية لحلب وتطهيرها من المتفجرات

إلى ذلك أكّد مركز حميميم الروسي الخاص بمصالحة أطراف الأزمة السورية أنه يواصل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب وتطهيرها من المتفجرات.

وأوضح المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية في بيان له، أنه نفذ 6 عمليات إنسانية في حلب، يوم الاثنين، تم في إطارها إيصال 4 أطنان و400 كيلوغرام من المساعدات لسكان المدينة، بما في ذلك المواد الغذائية واللوازم المدرسية والمستلزمات الأساسية.

وأشار البيان إلى استمرار عمل مراكز توزيع الوجبات الساخنة في الأحياء الشرقية من المدينة.

وفي سياق متصل، أكّد البيان أن عسكريين من المركز الدولي لتفكيك المتفجرات التابع لوزارة الدفاع الروسية يواصلون عمليات تطهير شوارع حلب ومنازلها ومنشآتها العامة من الألغام والعبوات الناسفة.

وقال مركز حميميم في البيان بهذا الصدد، إن "عناصر قوات الهندسة الروسية، قامت خلال الساعات الماضية، بتفكيك المتفجرات في أراض تتجاوز مساحتها 69.8 هكتارا، و68 مبنى و11.3 كيلومترا من الطرق، فيما تم إبطال مفعول 686 جسما متفجرا، بما في ذلك 479 عبوة ناسفة".