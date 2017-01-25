وقال علي رضا تنكسيري، في كلمته امام منتدى لتكريم ذكرى شهداء محافظة هرمزكان في بندرعباس الثلاثاء، انه في المقابل يمارس الاستكبار العالمي التضخيم الهائل لادنى حادثة تقع في البلدان الاسلامية.

واكد ضرورة التصدي للاستكبار العالمي بالتمسك المطلق بمنهج القرآن الكريم الذي يوضح الصراط الحق من غيره، حيث انه يعدّ الكتاب الاسمى الذي يميز الحق من الباطل.

ووصف التمسك بنهج الحق بالطريق الشاق الذي تكتنفه الصعوبات لكن اتباع القرآن الكريم والتعاليم الدينية يسهل اجتياز هذا الطريق الصعب.

وفي سياق آخر اشاد أهالي محافظة هرمزكان المطلة على سواحل الخليج الفارسي وقال انهم قدموا التضحيات من اجل تحقيق مبادئ واهداف الثورة الاسلامية وعزة البلاد على جبهتي البر والبحر.







