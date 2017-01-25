وعقد الاجتماع السابع للجنة فلسطين في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية في مالي بمشاركة اعضاء البرلمان الايراني وبكلمة حجة الاسلام السيد مصطفى ذو القدر الذي قال ان سياسات الكيان الصهيوني واطماعه التوسعية عبر ممارسة العنف تعد انتهاك منظما بحق الشعب الفلسطيني وتهديدا للسلام والامن الاقليمي والدولي.

واضاف انه رغم الادانات الدولية المستمرة فان الدعم الشامل والمفتوح من قبل القوى العظمى دفع الكيان الصهيوني في مواصلة سياساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني وارضه وسائر البلدان .

واوضح ان ممارسات الكيان الصهيوني في تهويد القدس والتقسيم الزماني للمسجد الاقصى وانتهاكات المستوطنين المتطرفين للمسجد الاقصى في ظل دعم قوات الاحتلال تاتي في مناخ تشهد فيه هذه المنطقة تصعيدا خطيرا للغاية بسبب اطلاق العنان للاستيطان واجبار السكان غير اليهود على ترك منازلهم .

وافاد بان ايران تؤمن بان هذه الاجراءات ستقود الى تدهور الاوضاع الامنية اكثر في الاراضي المحتلة وستترك تداعيات امنية اقليمية ودولية واسعة.

وقال ذوالقدر اننا ننتظر من اتحاد البرلمانات الاسلامية اتخاذ اجراءات عملية مؤثرة لردع الكيان الصهيوني ووقف اجراءاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني الاعزل لاسيما انهاء معاناة اهالي غزة.

وتابع اننا نامل من المؤتمر ان يتخذ اجراءات مناسبة بهدف تعزيز السلام والامن الدوليين.