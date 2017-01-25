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رقم الخبر: 185679 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 19:48 الاقسام: محليات  
جلالي يؤكد ضرورة تعزيز مبادئ الوحدة بين الدول الاسلامية
ويلتقي رئيس البرلمان المالي

جلالي يؤكد ضرورة تعزيز مبادئ الوحدة بين الدول الاسلامية

اكد عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية النائب كاظم جلالي لدى لقائه السكرتير التنفيذي للمؤتمر الـ12 لاتحاد البرلمانات الاسلامية سانوغو ضرورة تعزيز مبادئ الوحدة بين الدول الاسلامية.

وبحث جلالي الذي يزور مالي للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية مع سانوغو آخر مستجدات برامج المؤتمر الثاني عشر لاتحاد البرلمانات الاسلامية مؤكدا ضرورة تعزيز مبادئ الوحدة بين الدول الاسلامية.
واعرب جلالي عن امله في ان يخرج المؤتمر بقرارات مناسبة تعزز التضامن والتناغم بين الدول الاعضاء .
يذكر ان المؤتر الـ12 لاتحاد البرلمانات الاسلامية بدأ اعماله في عاصمة مالي باماكو وسيواصل اعماله في مالي حتى السبت المقبل بحضور وفود من الدول الاعضاء في الاتحاد.
كما اعلن عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الاسلامية كاظم جلالي ان ايران تسعى دوما لايجاد الوحدة في العالم الاسلامي وقال ان العالم الاسلامي بحاجة اليوم الى الوحدة لمواجهة الارهاب.
واعرب كاظم جلالي لدى لقائه رئيس البرلمان المالي ايساكا سيبويه على هامش المؤتمر الـ12 لاتحاد البرلمانات الاسلامية عن شكره لجمهورية مالي لاستضافتها المؤتمر وقال ان العالم الاسلامي بحاجة الى الوحدة في مواجهة الارهاب.
واشار الى الزيارة الاخيرة لرئيس البرلمان المالي لايران واصفا نتائج هذه الزيارة بالايجابية معربا عن امله في ان تسهم هذه الحوارات والاجتماعات في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية للبلدين وتطوير وتنمية العلاقات الثنائية.
ولفت الى عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لهذا الاتحاد وقال نامل في ان يناقش المؤتمر الـ 12 القضايا الاساسية للعالم الاسلامي وان يصدر بيانا ختاميا يخدم تعزيز الوحدة الاسلامية .
وتطرق الى المكانة الخاصة لايران في المنطقة والعالم مؤكدا ان ايران في المرحلة الجديدة تتجه الى تطوير العلاقات مع دول العالم ولاسيما الدول المسلمة.
واعتبر ايران بانها بلد امن ومستقر في المنطقة مؤكدا ان ايران تسعى دوما الى تكريس الوحدة ودرء ما يدعو للفرقة في العالم الاسلامي.
بدوره اعرب عن سيويه عن ارتياحه لمشاركة الوفد الايراني في مؤتمر اتحاد البرلمانات الاسلامية معبرا عن امله في أن يعقد المؤتمر بافضل شكل ممكن وتوفر الارضية للتعاون والوحدة بين الدول الاسلامية.
وقال اننا نسعى في مالي الى تعزيز العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية .
واشار الى استقرار ايران ومساعيها لارساء دعائم الامن في المنطقة والعالم الاسلامي مؤكدا انه يامل في ان تسهم العلاقات الرلمانية بين البلدين في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما القطاع الاقتصادي .

 

 
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