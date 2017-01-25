طهران وموسكو وراء الإنفتاح بين حماس ومصر نقلت صحيفة (رأي اليوم) عن مصدر مطلع وموثوق لم تسمه، ان مؤشرات الإنفتاح المتزايدة بين حركة حماس في قطاع غزة والسلطات المصرية تمت في ظل تنسيق وضغط من روسيا وإيران وليس من أي جهة أخرى داخل او خارج حركة فتح.