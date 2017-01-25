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رقم الخبر: 185677 تاريخ النشر: كانون الثاني 24, 2017 الوقت: 19:32 الاقسام: محليات  
طهران وموسكو وراء الإنفتاح بين حماس ومصر

طهران وموسكو وراء الإنفتاح بين حماس ومصر

نقلت صحيفة (رأي اليوم) عن مصدر مطلع وموثوق لم تسمه، ان مؤشرات الإنفتاح المتزايدة بين حركة حماس في قطاع غزة والسلطات المصرية تمت في ظل تنسيق وضغط من روسيا وإيران وليس من أي جهة أخرى داخل او خارج حركة فتح.

وعلم بان إتصالات فعالة تجري حاليا خلف الأضواء بين مسؤولين روس وإيرانيين وبين قياديين في حركة حماس داخل قطاع غزة المحاصر.
وقالت المصادر الموثوقة: إن هذه الإتصالات تجري ايضا مع مسؤولين في حكومة القطاع مقربين من الجناح العسكري لحماس وأنها إتصالات دخلت في التفاصيل مع السلطات المصرية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعبر رفح وإستئناف الإتصالات بصورة غير مباشرة بين حركة حماس والأمن المصري.
وساهم النمو الكبير في الإتصالات الأمنية بين القاهرة وكل من طهران وموسكو بتليين العلاقة المتوترة بين حماس والسلطات المصرية.

 

 
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مصدر الخبر: رأي اليوم
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