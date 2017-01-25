بغداد/نافع الكعبي - استعادت القوات العراقية، الساحل الشرقي للموصل بشكل كامل، رسمياً، فيما تستعد لمعركة الساحل الغربي من المدينة، وقالت وزارة الدفاع، عصر الاثنين في بيان: إن آخر الأحياء السكنية باتت تحت سيطرة القوات العراقية المشتركة، ويؤكد ضباط في الجيش العراقي أن منطقة الرشيدية، إلى أقصى شمال شرق الموصل، وهي منطقة ريفية مجاورة لنهر دجلة، كانت آخر منطقة تم تحريرها في الساحل الشرقي. وتمكنت القوات العراقية، بعد نحو أسبوعين من بدء الحملة العسكرية، التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي من دخول أول أحياء مدينة الموصل، ليبدأ معها فصل معارك جديدة عبارة عن حرب شوارع عنيفة، استهلكت خلالها القوات العراقية ثلاث خطط عسكرية.

واستغرقت عملية السيطرة على الساحل الشرقي للموصل نحو ثلاثة أشهر كاملة. وكبدت خلالها القوات العراقية تنظيم داعش خسائر كبيرة تقدر بأكثر من 3 آلاف عنصر من التنظيم، وفقاً لمصادر عسكرية استخبارية عراقية.

وخاضت قوات الجيش العراقي معارك عنيفة منذ ظهر الإثنين للسيطرة على منطقة الرشيدية الواقعة شمال شرق مدينة الموصل. ويقول قائد الحملة العسكرية العراقية لاستعادة الموصل، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في حديث صحافي: إن النصف الثاني من المدينة سيشهد قريباً هجوماً بخطط جديدة تفاجئ التنظيم. من جهته، يؤكد الضابط في الفرقة الخامسة عشرة التابعة للجيش العراقي، العميد سعدون الطائي، في حديث صحافي: إن قوات الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب شرعت في تطهير الأحياء الشرقية وقامت بنصب نقاط تفتيش وثكنات. وتطرق إلى بدء إعادة السكان من الخيام من خارج الموصل إلى منازلهم في الأحياء التي تمت عملية رفع المخلفات الحربية منها. لكنه في الوقت نفسه، يلفت إلى أن القوات الأمنية العراقية لا تزال تتعرض لهجمات مباغتة في مناطق تمت السيطرة عليها سابقاً من مجاميع صغيرة تتكون من خمسة أو عشرة مقاتلين على الأكثر، لا سيما في أحياء العربي والحدباء والكندي والقصور الرئاسية.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من العيش تحت حكم التنظيم، يحاول سكان الأحياء المحررة من الموصل، ولو ببطء، التخلص من الأمور التي أجبروا على ممارستها من قبل التنظيم. وبدأت بعض المطاعم والمقاهي تحظى ببعض الزوار بعد افتتاحها، بينما بدأت ملامح السواد تختفي من ملابس السيدات. وبدا النقاب اختيارياً أكثر من كونه إجبارياً. وفي السياق نفسه، يقول العقيد محمد السعدي من الجيش العراقي، في حديث صحافي: إن أفراداً من الجيش شغلوا أغاني فيروز ووزعوا الدخان مجاناً وأمروا الرجال بحلق اللحى، ونحاول أن نخرجهم مما هم فيه، لكننا نعذرهم. فالموت كان ثمن من يخالف أوامر داعش، لذا تجدهم غير قادرين على تقبل الحياة الجديدة.

ومع اكتمال سيطرة القوات الأمنية على جميع مناطق الجانب الشرقي لمدينة الموصل فإنه سيتحتم عليها البدء بالإعداد لمهاجمة الجانب الغربي، بعد أن تتمكن من إنجاز الجانب الغربي والمتمثل بنصب الجسور العائمة لتسهيل نقل وحركة القطعات العسكرية المشاركة في العملية العسكرية. ونصبت القوات المشتركة، الإثنين ثلاثة جسور عائمة وفقاً للعقيد في الجيش العراقي، حسين الطائي، وستنصب على دجلة لعبور قواتنا. ويوضح الطائي، في حديث صحافي أن الجسور لا يستغرق نصب الواحد منها أكثر من أربع ساعات، وستكون مفتاح الربط الجديد بعد تدمير الجسور الخمسة التي تربط جانبي الموصل الشرقي والغربي. من جهته، يقول المتحدث باسم قوات جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان في حديث صحافي: إن طيران التحالف الدولي قام بقصف المناطق المحاذية لنهر دجلة من جهة الغرب للقضاء على عناصر داعش الذين يحاولون استهداف القوات العراقية التي تتأهب لمد الجسور العائمة وتمشيط المناطق الشرقية المجاورة لنهر دجلة. وبحسب النعمان فإن طائرات التحالف الدولي دمرت أكثر من ثلاثين زورقاً تابعاً لتنظيم داعش بضربات جوية متلاحقة، بعدما كانت الزوارق تحاول نقل عناصر التنظيم عبر نهر دجلة.

ويؤكد النعمان أن الضربات الجوية تأتي في إطار تهيئة الظروف الملائمة لقوات الجيش العراقي، من أجل البدء في مد الجسور العائمة، لكي تكون بديلاً عن جسور الموصل الخمسة التي تم تدميرها سابقاً. وتلفت مصادر عسكرية مشاركة في عملية السيطرة على مدينة الموصل، إلى أن خطة يجري الإعداد لها بخصوص طريقة ووقت تنفيذ عبور نهر دجلة ومهاجمة آخر معاقل تنظيم داعش في مناطق غرب الموصل.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن القيادات العسكرية العراقية وعدت بمفاجأة كبيرة تتعلق بمعارك الجانب الغربي لمدينة الموصل، من دون أن تكشف هذه المصادر عن ماهية هذه المفاجأة، لكنها لمحت إلى احتمالية أن تنفذ قوات خاصة عراقية عملية إنزال كبيرة تهدف إلى السيطرة على الطرف الغربي لأحد جسور الموصل. وتهدف عملية كهذه إلى إفساح المجال لبناء جسر عائم بوقت قياسي لعبور آليات القوات العراقية المشاركة في الهجوم.

وفي السياق نفسه، لم يتأخر المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، في الإعلان عن أن الهندسة العسكرية بدأت الإعداد لإقامة جسور ثابتة ومتحركة على نهر دجلة استعداداً لانطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من الموصل. ووفقاً لرسول، فإن الهندسة العسكرية تستعد لنصب جسور متحركة وثابتة على نهر دجلة لربط جانبي الموصل الأيسر والأيمن للإسهام بنقل القطعات العسكرية بين جانبي المدينة وتقليل المسافات. كما يشير إلى أن القوات العراقية ستفاجئ داعش بالخطة العسكرية لتحرير الساحل الأيمن وستنطلق العملية قريباً بعد أن نجحت القوات العراقية في تحرير مناطق وأحياء الساحل الأيسر، وعودة الحياة الطبيعية في الأحياء المحررة.

* الحشد الشعبي يطلق عملية عسكرية واسعة لتامين محور تكريت-الموصل

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتأمين طريق تكريت الموصل، فيما حررت عدد من القرى ضمن هذا المحور.

وقال المتحدث باسم الهيئة احمد الاسدي: إن عملية عسكرية واسعة انطلقت، أمس، لتأمين طريق تكريت الموصل، لافتا الى ان قوات الحشد تواصل تقدمها لتأمين الطريق في المنطقة بين جبال مكحول وقرية الحاج علي.

واضاف الاسدي: إن قطعات الحشد الشعبي حررت قرى جابر هويدي وهندي وادمانة وفياض الثلج ضمن محور تكريت الموصل.

فيما قال اللواء عبدالامير رشيد يار الله قائد عمليات (قادمون يا نينوى)، ان قوات الحشد الشعبي تعد لعملية خلال اليومين او الثلاثة القادمة لدعم عملية استعادة السيطرة على الضفة الغربية لنهر دجلة.

وتشهد محافظة نينوى منذ 17 اكتوبر/ تشرين الأول 2016 عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل التي اجتاحها تنظيم (داعش) في يونيو/ حزيران 2014، وحققت القوات العراقية المشتركة تقدما ملحوظا أفضى إلى تحرير الساحل الايسر بالكامل.

* تدمير مستودعات اسلحة وورش تفخيخ لداعش في الانبار والموصل

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية بأن القوة الجوية العراقية دمرت مستودعات ومخازن اسلحة لداعش غربي الانبار، فيما تم تدمير ورشتين للتصفيح والتفخيخ ومعسكر لتدريب عناصر داعش بضربات جوية في الموصل.

* الصدر: (فرقة خاصة) لتحرير القدس اذا نقلت السفارة الاميركية اليها

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، الى تشكيل فرقة خاصة لتحرير القدس اذا نقلت السفارة الاميركية الى القدس، وفيما طالب جامعة الدول العربية اما ان تستقل او تحل او تقف وقفة جادة لمنع ذلك، شدد على ضرورة غلق السفارة الاميركية في العراق فورا.

* مناورات القوات الخاصة لحركة النُجَباء في الموصل

أجرت القوات الخاصة لقوات المقاومة حركة النُجَباء في العراق مناورات في الأجزاء المحررة من مدينة الموصل.

* (الدعوة) تدعو للإنتقال الى النظام الرئاسي لإنهاء الفوضى في العراق

اعتبر رئيس كتلة الدعوة البرلمانية النائب خلف عبد الصمد، الثلاثاء، أن النظام البرلماني و(المحاصصة) لايصلحان لمعالجة الخلل بالواقع العراقي، مشيراً إلى أن الانتقال الى الاغلبية والنظام الرئاسي هو الحل الاسلم لانهاء حالة الفوضى والمشاكل.

وقال عبد الصمد في حديث للسومرية نيوز: إن هناك مشكلة بفهم معنى الاصلاح كون الجميع ينادي به وهم انفسهم مشاركين بالوضع القائم حاليا، لافتاً إلى أن العراق لايصلح له نظام برلماني فالجميع يعتقد نفسه الرئيس الاعلى وقناعته هي التي يجب ان تسير.

وأضاف عبد الصمد، أن النظام السياسي في العراق يعاني من خلل كبير، ونعتقد ان الحل الامثل للخروج من هذا الوضع وهذه الفوضى والمشاكل هو الانتقال من المحاصصة الى الاغلبية وتغيير نظام الحكم من برلماني الى رئاسي.

واكد عبد الصمد، أن تحقيق هذه الشروط ستكون نقطة الشروع الحقيقية لاعادة بناء البلد والتخلص من ترسبات السنوات السابقة، مؤكداً أن المحاصصة خلقت فوضى داخل مؤسسات الدولة ما يعني ان النظام البرلماني لايصلح للواقع العراقي.

وكشف ائتلاف دولة القانون، في (9 كانون الثاني 2017)، عن حراك سياسي يقوم به ائتلافه بغية جمع كل الاطراف المؤمنة بحكومة اغلبية (عابرة للطائفية)، مشيرا الى ان هذا المشروع تم طرحه منذ عام 2013 لكن اطرافاً سياسية تخشى على مكاسبها سعت لافشاله في حينها.









